Sofía Gonet es una reconocida influencer con millones de seguidores en Tik Tok, los cuales siguen de cerca sus videos.

La joven de 23 años muestra un estilo de vida sofisticado: en cada uno de sus blogs comparte los restaurantes que visita, los hoteles donde se aloja y hasta cuánto gasta en cada una de sus salidas nocturnas.

Además, Sofía Gonet también compartió cuál es su visión de las relaciones y qué elige a la hora de conocer a una pareja. "El mejor regalo material que me hicieron fue el auto, me lo regaló un ex. Sí, porque a los dos meses lo dejé... Lo primero que dije ´¿Esto es un regalo? ¿Va a mi nombre, no?´", contó en una antigua entrevista.

Pero La Reini, tal como la conocen sus seguidores, se mostró impactada cuando una fanática le contó que seguía su estilo de vida y también lo que ella pretende de las relaciones. Lo cierto es que, tras esta declaración, Sofía Gonet se mostró disgustada e hizo una sorprendente confesion.

La reflexión de Sofía Gonet

Sofía Gonet aseguró que una persona que la sigue en redes le confesó que la tomaba como ejemplo, pero que esta revelación la hizo reflexionar sobre el mensaje que da en sus plataformas. "Lo que quiero contarles hoy es, quizás, uno de los contenidos más difíciles. Es quizás reconocer que metí la pata. Me cruzo a una chica en un hotel que me dijo que era mi fan. Me dice 'es más estoy con un sugar que me está pagando todo'. En ese momento sentí que mi corazón se rompía en mil pedazos porque me cayó la ficha, pensé 'cuánto mal que te hice'. Juzgándome a mí, no a ella", comenzó Sofía con su relato.

Luego, la influencer reflexionó sobre el "personaje" que formó para las redes. "En el afán de ser un poco más polémica, hice comentarios desafortunados con lo material, el rol del hombre en una pareja (...) Les juro que lo hice desde la polémica y el humor. No consideré que se arme esa fantasía que un tipo con guita te va a salvar la vida".

Además, Sofía Gonet contó su propia experiencia con una ex pareja. "Antes de meterme en las redes pasé por una relación extremadamente violenta. Tenía cierta dependencia personal y económica sobre mí. Banco que estén con alguien que las trate como unas reinas, que las respete", cerró.