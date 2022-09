Tamara Báez habría amenazado a una bailarina de L-Gante: "Me dijo que me iba a hundir"

Luego de que trascendiera un video en donde se ve a L-Gante entrando a un hotel con Luli Romero, una de las bailarinas de su último videoclip, que desencadenó en la ruptura del cantante con Tamara Báez, ahora otra bailarina del artista, reveló que recibió amenazas.

Micaela, la joven en cuestión, se presentó en "Nosotros en la mañana" y acusó a Báez de amenazarla por redes tras ser vinculada sentimentalmente con el músico.

La joven contó que Tamara le dijo "que la iba a hundir" por involucrarse con quien era su pareja. "Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video (de L-Gante entrando al hotel con otra bailarina) era yo", arrojó.

"Me molestaban a mí porque yo tengo muchas fotos con él y vincularon todo. Entonces, yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video. En el TikTok dije que de los cuernos nadie se salva y di a entender que Tamara no es mi amiga.

Monti: -¿Vos sos la novia de L-Gante?

"En TikTok me decían ‘arruina familias’. Me decían ‘Wanda Nara, China Suárez’. Me pusieron de todo", agregó la joven que consultada sobre si había tenido alguna relación con L-Gante lanzó una sonrisa pícara.

La bailarina que salió del hotel con L-Gante rompió el silencio: "No tengo permitido..."

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Luli Romero se animó a responder algunas de las consultas que le mandaron sus seguidores, entre ellas si estuvo con alguno de los artistas con los que trabajó, a lo que la bailarina respondió con un "No" tajante.

Seguido a eso le cuestionaron que ella misma fue la que expresó en sus redes que se viralizó un video en el que sale de un hotel con L-Gante, pero Luli desmintió las publicaciones: "No tengo ni Facebook, ni Twitter". Este dato resultaría ser falso, ya que cuando se dieron a conocer las imágenes, habría compartido su sensación en un grupo de Facebook.

Revista Caras se comunicó con Luli Romero con la intención de aclarar lo sucedido y su respuesta fue: "Disculpas, pero no tengo permitido dar declaraciones. Gracias, saludos". De esa forma dejó en claro que alguien le prohíbe hablar del tema en cuestión.