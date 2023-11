Tenso cruce entre Estefi Berardi y Lucas Bertero: "Otras chiruzas"

El clima en Mañanísima se calentó aún más cuando Lucas Bertero, panelista del programa, no dudó en lanzar fuertes críticas contra su compañera de panel, Estefi Berardi, en medio de un informe sobre los reconocimientos a Pampita en los Martín Fierro de Moda.

Durante la emisión del jueves por la mañana, Lucas Bertero aprovechó una nota con Pampita para expresar su opinión sobre la humildad de la modelo al aceptar tres ternas en los premios. Sin embargo, no perdió la oportunidad de lanzar un comentario mordaz dirigido a Estefi Berardi.

El cruce en vivo entre Estefi Berardi y Lucas Bertero

Al regresar al estudio, Bertero señaló: "Ella es una número uno, fue a recibir su diploma y todo, no como otras chiruzas…”, deslizando una crítica velada hacia Berardi, quien había sido nominada pero no asistió a recibir su placa.

La reacción no se hizo esperar. Majo Martino intervino para defender a Berardi, indicando que ella fue invitada. Ante la pregunta directa de Berardi sobre si le estaba llamando "chiruza", Bertero intentó retractarse: "Perdón, perdón, pasa que Estefi no fue...".

No obstante, la tensión aumentó cuando Berardi respondió de manera picante: "Sí, no fui, pero al menos me nominan”.

