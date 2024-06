Emilia Attias regresó a sus redes sociales luego de su separación, la cual dio que hablar, con el Turco Naim. Emilia y el Turco estuvieron en pareja durante 20 años y fruto de ese amor tuvieron a su hija, Gina Naim, que hoy tiene 7 años.

Emilia Attias y el Turco Naim, junto a su hija Gina Naim

Hace unos días, frente a los rumores de infidelidad en su relación con el Turco, Emilia hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde enfrentó los rumores y despidió la hermosa relación que tuvo con Naim.

Emilia Attias y el Turco Naim

"Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después" escribió Emilia en su posteo, acompañada de una foto junto a el Turco Naim. Attias cerró el posteo con estas palabras "Y tranquilo. Que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos. La ví con mis propios ojos. Más de una vez".

El descargo de Emilia Attias en Instagram

Fue un mensaje dirigido a él y a sus seguidores que acompañaron esta relación desde el minuto uno. El Turco decidió no hablar, según Yanina Latorre, Naim se fue a Ecuador para no tener que afrontar a los medios después de que su separación salga a la luz.

El video que subió Emilia Attias a sus redes que dejó sin aliento a más de uno

Días después de hacer el posteo con su descargo por su separación con el Turco Naim, Emilia regresó a sus redes con un video super hot que llamó mucho la atención entre sus seguidores.

Emilia Attias

Emilia participó de una campaña para una marca de bikinis y bodysuits, subió un video donde se mostró impactante. Lució prendas engomadas, cavadas, con diferentes estampados y mostrando sus dotes sensuales y de modelaje que siempre le halagaron.

Los seguidores de la modelo y actriz quedaron asombrados por la belleza de Emilia, obtuvo comentarios como "Arruiname la vida Emilia", "Que mujer increíble", "Emi, volviste mi amor. Te extrañamos, diosa", entre otros mensajes que le dejaron en la publicación.

Emilia Attias

¿Qué dijo Emilia Attias sobre su separación del Turco Naim?

Días atrás, cansada de estar en el ojo de la tormenta por su distanciamiento con el Turco, Emilia puso punto final sobre el tema. Fue inrepada por las cámaras de A la Tarde y la modelo dijo "Las cosas que a nosotros nos pasaron, van a quedar entre nosotros y sabemos como manejarlas. Públicamente no fue una decisión nuestra".

Emilia Attias y el Turco Naim

"Hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente, no vamos a halar ninguno de los dos", sentenció la actriz. Al final de la nota le preguntaron por los rumores que la vinculan con Nicolas Francella y con quien le habría sido infiel al Turco Naim, Emilia respondió "Chicos, no metan a Nicolás que no tiene nada que ver".

Emilia Attias junto a Nicolas Francella

"No hay infidelidad, no hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas" declaró Emilia Attias, dejando muy en claro que Nicolas Francella fue solo un compañero de trabajo.

C.S.