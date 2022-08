Wanda Nara reaccionó picante cuando le preguntaron por la China Suárez en su llegada a la Argentina

Wanda Nara llegó a la Argentina en medio de los rumores de crisis con Mauro Icardi. La mediática fue abordada por la prensa local y se mostró incómoda cuando le hablaron de la China Suárez.

Wanda está en el país para grabar "¿Quién es la máscara?", el nuevo programa de Telefe que conducirá Natalia Oreiro y en el que semana a semana varios famosos sorprenderán al jurado al cantar bajo una irreconocible máscara.

En medio de la emoción que le genera volver a la Argentina por este trabajo, la modelo fue consultada por la posibilidad de que la China pueda aparecer en el concurso, como ya lo hizo en su versión de Uruguay.

"¿Pusiste alguna condición en el programa? Porque debajo de la máscara puede haber cualquier personaje…", le consultó el notero de "Socios del espectáculo". "No, ninguna condición. Vamos a ver a quién me pusieron", comentó Wanda.

"La China sacó un disco y me parece que está convocada", le comentó el cronista y Wanda Nara respondió picante: "¡Mirá qué bien! Me alegra por ella". Pero ante la insistencia del reportero de que le hiciera alguna referencia a Suárez, la mediática fue determinante: "Estás intenso, sorry".

Revelan más detalles de la supuesta crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Las señales de crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara siguen apareciendo en redes sociales. Días atrás, la empresaria se mostró de fiesta en Ibiza junto a Zaira Nara y compartió un video que generó polémica: Eddie Rodríguez, estilista de su hermana, le dio un beso en el pecho en plena fiesta.

Lo cierto es que, después de estas imágenes, en Socios del espectáculo contaron que Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan una profunda crisis. Están en una crisis estrepitosa. Estrepitosa”, señaló. “Wanda Nara está tirando la chancleta en Ibiza y vengándose de todo lo que hizo el otro con la China Suárez”, expresó Rodrigo Lussich.

“Cualquier persona que se considera celoso, como Mauro Icardi, ve estas imágenes… Después, cuéntenme que es el maquillador, el peluquero. Pero cualquier persona que a tu compañera la besa de esa forma , creo que a nadie le gustaría”, agregó Adrián Pallares.