Los actores que defienden a Brian Peck tras haber sido acusado de abuso son James Marsden, Will Friedle y Rider Strong

El reciente documental "Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV", transmitido por Investigation Discovery, destapó una serie de revelaciones impactantes en torno a acusaciones de abuso sexual contra el actor y cantante Drake Bell, presuntamente perpetradas por Brian Peck, quien trabajaba en Nickelodeon. Sin embargo, lo que ha generado aún más controversia es la revelación de que varios actores famosos expresaron su apoyo al ejecutivo durante su proceso judicial en 2004.

Entre las personalidades que manifestaron su respaldo se encuentra James Marsden, reconocido por su participación en películas como "X-Men" y "Sonic". En una carta dirigida a la corte, afirmó haber conocido al productor desde la adolescencia y expresó su convicción de que el sufrimiento experimentado por Peck equivalía al de cien hombres.

Otro par de actores, Will Friedle y Rider Strong, conocidos por la serie "Boy Meets World", también respaldaron a Peck en su momento, aunque posteriormente admitieron que su percepción había sido tergiversada. Friedle reconoció su ingenuidad al inicialmente cuestionar la veracidad de las acusaciones, mientras que Strong admitió su falta de conocimiento sobre la gravedad de los crímenes imputados.

Además de estos nombres, otros actores como Kimmy Robertson, Joanna Kerns, Taran Killam y Alan Thicke (quien falleció en 2016) también escribieron cartas en apoyo a Brian Peck. Sin embargo, algunos de ellos han expresado arrepentimiento y reconocido su falta de información respecto a los crímenes.

Drake Bell, la presunta víctima en este caso, señaló haber visto a varios de estos actores en la corte durante las audiencias previas a la sentencia de Brian Peck, quien finalmente pasó 16 meses en prisión y fue registrado como agresor sexual.

