Brian Peck y Dan Schneider han sacudido los medios de comunicación en los últimos días tras estrenarse a mediados de marzo "Quiet on Set"; un documental de Investigation Discovery en el que se relata los oscuros momentos que vivieron los actores de Nickelodeon mientras trabajaban en el canal. Entre los casos destaca el de Amanda Bynes y Drake Bell, este último quien aseguró que fue abusado sexualmente por su exrepresentante artístico cuando apenas tenía 15 años.

Esta revelaciones han puesto en debate cómo hay que cuidar a los niños de la industria del entretenimiento, puesto que, están expuestos en un mundo donde suelen estar desprotegidos. Asimismo, cada día que pasan surgen informaciones espeluznantes que agregan detalles y contextos a estos desafortunados hechos.

Qué dijo Brian Peck sobre Dan Schneider

Recientemente se viralizó un video en TikTok en donde el usuario frescofer.20 reveló qué dijo Brian Peck sobre Dan Schneider. En un clip de 24 segundos se puede escuchar: "Brian Peck uno de los colaboradores de Dan dijo que el productor tenía cámaras ocultas en los camerinos y baños donde acudían los niños", aseguró el tiktoker.

No obstante, también destacó que para que Brian Peck hubiera dicho esto es "impresionante, aunque, solamente se trata de un rumor", ya que no se puedo comprobar. "Actualmente no creo que se pruebe porque pasó mucho tiempo desde aquellos sucesos", aseveró.

Por otra parte, en otro tiktok viral, aparece Drake Bell siendo entrevistado en "Quiet on Set", recordando los duros momentos que tuvo que atravesar cuando era acosado por Brian Peck, pero lo más llamativo es que al final de su intervención se escucha a Dan Schneider pidiendo disculpas en una nota que concedió hace un tiempo atrás: "Me da vergüenza haberlo hecho, entonces pido disculpas a cualquiera que haya puesto en esa situación", declara el exproductor de Nickelodeon.

