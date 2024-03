Drake Bell destapó un nuevo libro que cuenta los oscuros secretos de Nickelodeon. Las historias y los malos momentos que vivió él y otros actores que fueron abusados y acosados por trabajadores del canal infantil. Entre sus declaraciones, el cantante acusó a Brian Peck, coach de diálogos y aseguró que cuando él tenía 15 años, el ejecutivo lo agredió sexualmente.

"Brian y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos intereses en común, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado", aseguró. Posteriormente, recordó cómo se dio cuenta que había sido abusado por parte del ejecutivo: "Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar", aseveró, resaltando que el vínculo iba empeorando. "No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal", sentenció Bell.

Dónde ver "Quiet on set", el documental en el que Drake Bell denuncia a Brian Peck

Parte de sus experiencias y vivencias están retratadas en el documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" que fue estrenado el pasado 7 de marzo. La producción estuvo a cargo del canal de televisión Investigation Discovery. Además, no solamente cuenta con lo comentado por Drake Bell, también se pueden ver los momentos más horrendos que otros actores atravesaron, como Alexa Nicolás de Zoey 101 y Jennette McCurdy de "¡Carly", quienes rompieron el silencio y denunciaron las agresiones de Dan Schneider.

"Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" también se puede ver en streaming, pero por el momento, solo en Estados Unidos, a través de la plataforma de Max. En Latinoamérica están disponibles algunos fragmentos en YouTube, sin embargo, la traducción al español aún no ha sido lanzada. Se espera que en las próximas semanas el documental tenga más canales de acceso, para que así los seguidores de Drake Bell puedan ver el costado más doloroso de la fama.

