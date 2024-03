Drake Bell es conocido por su carrera como actor y músico estadounidense. Desde muy joven dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento, su papel protagónico en la serie "Drake y Josh" de Nickelodeon lo catapultó hacia la fama mundial. Pero esta ficción producida por Dan Schneider no es la única en la que el intérprete apareció en dicho canal.

En qué series de Nickelodeon trabajó Drake Bell

1- "The Amanda Show" (2002): A los trece años aprendió a tocar el piano y gracias a esto, debutó con su primera composición original, "Lost a Love" en "The Amanda Show". Esta canción también hizo su aparición en episodios de "The Nightmare Room" y "So Little Time". Posteriormente, se convirtió en un rostro recurrente del ciclo.

2- "Drake & Josh" (2004-2008): Esta sitcom de Nickelodeon, que se emitió entre 2004 y 2008, catapultó a la fama a Bell gracias a su papel protagónico como Drake Parker. La serie, donde interpreta a un joven despreocupado y carismático que se convierte en hermanastro de Josh Peck, fue un éxito entre el público juvenil y ganó numerosos premios, incluyendo siete Kids Choice Awards.

3- "Los Padrinos Mágicos" (2011): Bell participó en una trilogía de películas basadas en esta popular serie animada de Nickelodeon. Las películas incluyen "A Fairly Odd Movie: Grow Up, Timmy Turner!", "A Fairly Odd Christmas" y "A Fairly Odd Summer".

El papel de Drake Bell en estas series no solo lo estableció como un talentoso actor juvenil, sino que también le valió el reconocimiento y el cariño de los espectadores de Nickelodeon en todo el mundo. Asimismo, ha aparecido en cameos de otras producciones como "Zoey 101", "¡Carly" y "Victorius".

