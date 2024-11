Megan Fox confirmó que está embarazada: espera a su primer hijo junto a Machine Gun Kelly

Megan Fox y el músico Machine Gun Kelly están celebrando la llegada de su primer hijo en común. La noticia fue confirmada por la propia Megan a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen mostrando su incipiente pancita de embarazo y una prueba positiva.

En la descripción, la actriz de “Transformers” escribió un mensaje conmovedor: “Nada está realmente perdido. Bienvenido de vuelta”, una frase que parece hacer referencia al aborto espontáneo que sufrió el año pasado y del que la actriz habló en diversas ocasiones.

Este embarazo es un paso importante en la relación de la pareja, que se conoció en 2020 durante el rodaje de la película “Midnight in the Switchgrass”. Desde entonces, Megan y MGK vivieron un romance apasionado y algo excéntrico, que captó la atención del público y los medios. En enero de 2022, la pareja se comprometió en una ceremonia privada y emotiva, aunque, hasta la fecha, no han concretado su boda.

Un mensaje de esperanza tras una pérdida dolorosa

Para Megan, este embarazo también representa una segunda oportunidad luego del doloroso aborto espontáneo que sufrió en 2023. La actriz habló sobre esta experiencia en su libro de poesía titulado “Pretty Boys Are Poisonous”, publicado recientemente. En él, Fox reveló su tristeza y el proceso de duelo que vivió al perder al bebé que esperaba junto a MGK. Con frases profundas como “Quiero tomar tu mano, escuchar tu risa (...) pero ahora tengo que decir adiós”, Fox describió cómo enfrentó una de las experiencias más devastadoras de su vida.

Ahora, con su mensaje en Instagram y la noticia de este nuevo embarazo, la actriz parece encontrar algo de paz y esperanza. Este será el cuarto hijo de Megan Fox, quien ya es madre de tres niños, fruto de su relación anterior con el actor Brian Austin Green: Noah, de 11 años, Bodhi, de 9, y Journey, de 7. Por su parte, Machine Gun Kelly también tiene una hija, Cassie, de 15 años, de su relación con Emma Cannon. La familia ensamblada que ambos han formado ha sido parte fundamental en sus vidas, y ahora, con la llegada de este nuevo integrante, los lazos se estrechan aún más.

Desde que iniciaron su relación, Megan y MGK expresaron abiertamente su amor, mostrando una conexión que muchos describen como intensa y casi mística. La pareja compartió públicamente algunos de sus rituales simbólicos y sus mensajes románticos en redes sociales. Sin embargo, esto se detuvo cuando Megan descubrió un infidelidad por parte del cantante que puso a prueba su relación que ahora parece consolidarse con la llegada de su primer hijo en común.

