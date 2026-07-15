Así es Osaka Concepción, el restaurante argentino elegido por la Guía Michelín: niguiris de autor y esencia nikkei

La propuesta del restaurante para los nigiri no busca imitar la sutil neutralidad del purismo japonés, sino crear una armonía explosiva donde conviven la vibración de las temperaturas, el contraste de las texturas y la audacia del sabor. En el universo de la alta cocina nikkei, esa pieza ha dejado de ser una lámina de pescado sobre un bloque de arroz para transformarse en una obra de diseño efímero, un manifiesto de autor pensado para ser devorado de un bocado.

Mesa Caras: así es Osaka Concepción, el restaurante argentino elegido por la Guía Michelín

En la base, diez gramos de arroz Koshihikari. Por encima, un lienzo de alta costura apto para suntuosidades: vieiras, wagyu, papada, atún, foie, mollejas, lengua y algunas opciones vegetarianas. Una pasarela vibrante, subordinada al dictado de la despensa.

Los niguiris de autor en Osaka.

En esta arquitectura, los toppings respetan un equilibrio de acidez, picor y dulzor. Al prohibirse el cuenco de soja en la mesa, esta última deja de ser el aditivo uniforme del comensal y su lugar es ocupado por aderezos integrados en cada pieza: manteca kabayaki, salsas de ají amarillo y rocoto, emulsiones de trufa, quinua negra crocante y ralladura de limón siciliano. La soja no desaparece; se desplaza y queda en manos de la cocina como recurso sápido.

El punto de partida de una secuencia de nigiris en Osaka es personal y está condicionado por las bebidas. Nosotros decidimos trazar un camino guiado por los piscos —una lógica seguramente discutible cuyo relato excede estas líneas—.

Así es Osaka Concepción en Colegiales.

Comenzamos por el nigiri de wagyu, donde el sopleteado directo funde la grasa intramuscular y carameliza la manteca kabayaki con negi. Seguimos con el de papada de cerdo —mi favorito—, una obra de arte cuya larga cocción al vacío sostiene el dulzor de una reducción de cinco especias chinas.

Continuamos con el Ebi Mentaiko, un langostino terso bajo una emulsión de rocoto y Grana Padano fundido; el sopleteado deja la cola crocante para asegurar una mordida tostada y mineral que no rechazamos. El punto de equilibrio de la progresión es el Uchu Truffle, un tataki de salmón de corazón semicrudo que contrasta con el sutil fondo de trufa y el perfil herbal de la salsa uchu, la quinua negra y la chalaquita.

Por sus platos, Osaka Concepción obtuvo una distinción en la Guía Michelín.

El nigiri Inca replica la chalaquita y la quinua sobre atún rojo, trasladando su eje hacia una emulsión pura de ají amarillo ahumado que realza la elegancia de la pieza.

Finalmente, el complejo y excelente nigiri de berenjena con miso, sustentado en una laboriosa salsa de más de veinte ingredientes, cerró este relato, pero no la noche.