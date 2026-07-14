Entramos a la cocina de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres: bodega, isla y una tendencia que no para de crecer

Enzo Fernández y Valentina Cervantes construyeron una vida junto a sus dos hijos, Olivia y Benjamín, en Londres. En febrero de 2023, por motivos estrictamente profesionales, se alejaron de su país natal y comenzaron a armar un hogar en la fría capital inglesa. La millonaria transferencia del futbolista desde el Benfica de Portugal al club inglés Chelsea F.C., en una histórica operación que rondó los 121 millones de euros, les permitió que se asentaran en su actual vivienda británica, destacada por tener un diseño moderno, enormes ventanales para captar la luz del día, una despensa vidriada, gimnasio propio y una pileta climatizada exterior. Sin embargo, una de las habitaciones más usadas, sobre todo por la influencer, es la cocina, haciendo que se convierta en un salón de aprendizaje para los menores y una conexión fuerte con la Argentina.

Valentina Cervantes, Enzo Fernández y sus hijos

Así es la cocina de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres: bodega, isla y una tendencia que no para de crecer

La casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres es el claro reflejo de su personalidad tranquila, su amor por lo modeno y su búsqueda por seguir conectados con la Argentina. En su país natal, la influencer explotó sus talentos culinarios y encontraron una calidad de alimentos superior. Es por eso que la habitación más usada de su gran casona británica terminó siendo la cocina. Este espacio se presenta como un verdadero manifiesto del diseño contemporáneo, fusionando la alta gama con una funcionalidad pensada para la vida familiar, pero sin soltarle la mano a ese diseño industrial que caracteriza a la pareja en su moda y en su estilo de decoración.

Siguiendo el open concept de muchas de las casas de famosos, la cocina-comedor se conecta con el exterior, la parrilla y la bodega o almacenamiento a través de la tendencia que no para de crecer: el uso estratégico de grandes ventanales. Con estructuras de hierro y vidrio, adoptan un formato de cuadrícula propio del diseño neoyorquino y fabril, y cumplen una doble función crucial. Por un lado, delimitan los espacios de forma física sin comprometer en absoluto la continuidad visual ni la amplitud del hogar. Por otro lado, garantizan una entrada masiva de luz natural, un recurso invaluable en el clima británico que transforma por completo la atmósfera interior, aportando calidez y dinamismo a lo largo del día.

Si bien existen objetos de madera oscura o que simulan esta textura, el mármol jaspeado en tonos claros se volvió el elemento protagonista de todo el hogar, manteniendo el equilibrio visual, y aporta una sofisticación natural a la cocina que contrasta armónicamente con los paneles inferiores de acabado metálico. El espacio destaca de inmediato por su imponente isla central, que introduce un sutil y sofisticado estilo industrial, el cual se ve reforzado por las líneas rectas, la pureza geométrica del mobiliario y la incorporación de electrodomésticos empotrados de última generación, como la elegante anafe de vitrocerámica integrada directamente en la superficie de trabajo.

El espacio se utiliza hasta en el más mínimo detalle, a través de alacenas modulares de madera en tonos neutros y grisáceos, que guardan los mejores alimentos argentinos, logrando una estética limpia y despojada de ruidos visuales. Sin embargo, le da un lugar de importancia a la bodega o almacenamiento de vinos, visible a través de estos cerramientos metálicos, añade un toque extra de exclusividad y confort, consolidando la idea de que la cocina ya no es solo un lugar de cocción, sino un espacio de disfrute y estatus.

La cocina de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres

El estilo industrial y moderno de la casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres

Las celebridades no solo buscan construir un refugio privado para ellos y sus familias, y alejarse de su vida pública. Además, se convierten en centro de inspiración para armar las casas más modernas y en tendencia. Es por eso que, entre todas las parejas de la selección, el hogar familiar de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres se erige como una obra maestra del interiorismo contemporáneo, logrando un equilibrio perfecto entre la vanguardia del estilo industrial y la calidez del diseño moderno .

La fluidez visual, la luz y la máxima sofisticación, adaptándose al mismo tiempo a la vida cotidiana junto a sus hijos, se logra a través del elemento clave y la tendencia que no para de crecer: el uso estratégico de grandes ventanales en todos los ambientes. El corazón de la vivienda está definido por espacios abiertos donde la arquitectura se convierte en arte, manteniendo una visual equilibrada a través de una paleta de colores neutros, como el marfil, los grises suaves y el beige, que potencian la sensación de amplitud.

El mármol y detalles metálicos que se ven, no solo en la cocina, sino también en los suelos del comedor y la sala de estar como en las paredes del baño, introducen la delicadeza de la sofisticación británica, y le suman la fuerza del estilo industrial, a través de vigas negras y estructuras bien marcadas. De la misma manera, crean un juego de transparencias que comunica el interior con las vistas hacia el jardín exterior, dando el color verde vivo a la propiedad total white.

La casa de Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Londres

Enzo Fernández y Valentina Cervantes abrieron las puertas de su casa en Londres, para que sus seguidores lo tomen de inspiración y continúen con el estilo industrial y moderno en sus propios hogares. La cocina es el espacio de aprendizaje de los menores y el favorito de la influencer. Con bodega, isla y una tendencia que no para de crecer, se vuelve el corazón de la vivienda, conectando el exterior con el interior y marcando la estética visual del lugar.

A.E