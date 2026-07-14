Valeria Mazza viajó a España para presentar su nuevo negocio con Daniela Urzi y Jimena Buttigliengo

El sol de Europa recibió a las figuras destacadas en un evento exclusivo que reunió diseño, elegancia y nuevos horizontes profesionales. Valeria Mazza eligió un escenario soñado para dar a conocer los detalles de un emprendimiento que la tiene muy entusiasmada y en el que trabajó durante mucho tiempo junto a su esposo, Alejandro Gravier, quien estuvo presente a su lado durante el anuncio.

Este evento no solo significó un paso firme en su carrera empresarial, sino que también funcionó como un punto de encuentro con dos colegas: Daniela Urzi y Jimena Buttigliengo. El resultado: lujo, amistad y consolidación de una marca.

Jimena Buttigliengo, Valeria Mazza y Daniela Urzi en la presentación de Finca Valeria Wines.

Valeria Mazza viajó a España para presentar su nuevo negocio

El nuevo proyecto de la modelo, bautizado como "Finca Valeria Wines", representó una faceta distinta de su carrera profesional, alejada de las pasarelas pero muy conectada con su estilo de vida. La propuesta nació de su alianza estratégica con Félix Solís, un nombre de peso en la industria vitivinícola española, con quien desarrolló etiquetas de vinos blancos y rosados que buscaron reflejar sofisticación y tradición.

Durante la presentación en Ibiza, Valeria tomó el micrófono para explicar la esencia detrás de este lanzamiento y el significado emocional que tuvo para ella. Con mucha claridad, la empresaria expresó ante los invitados: "Es un proyecto que me hace mucha ilusión, porque es algo que soñé hace mucho tiempo y hoy es una realidad".

Esta iniciativa, que comenzó a gestarse con una narrativa vinculada a los secretos de la tierra, logró transformar una visión personal en una propuesta aspiracional que combina el cuidado por los detalles con una visión estratégica de negocio. La presencia de su círculo íntimo, compuesto por modelos y referentes de la industria, aportó un tinte de exclusividad que elevó el perfil del lanzamiento a nivel global.

El despliegue de estilo: los looks de las protagonistas

La elegancia marcó el pulso de la noche, donde las tres amigas deslumbraron con elecciones de estilo impecables que reflejaron sus personalidades únicas. Valeria Mazza optó por un vestido largo en tono champán, una pieza sofisticada con un diseño plisado que aportaba movimiento a cada paso. El modelo presentaba un escote cruzado muy favorecedor, con breteles finos y un tajo lateral que equilibraba la sobriedad del tono metalizado con un toque de sensualidad atemporal, destacando su silueta con delicadeza absoluta.

Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier.

Por su parte, Jimena Buttigliengo aportó una cuota de brillo con un vestido corto en un tono fucsia vibrante, una elección audaz que capturó la luz de los flashes durante toda la velada. La prenda, completamente cubierta de lentejuelas, presentaba un corte ajustado al cuerpo que resaltaba su figura estilizada y aportaba un aire fresco, moderno y extremadamente juvenil, ideal para el ambiente distendido de la isla.

Jimena Buttigliengo y Daniela Urzi acompañaron a Valeria Mazza en la presentación de su proyecto.

Daniela Urzi completó este trío con una propuesta estética más dramática y romántica. La modelo lució un vestido largo confeccionado íntegramente en encaje negro, con transparencias estratégicas que jugaban con la silueta y le otorgaban una impronta sofisticada. El diseño, con detalles calados y una caída fluida, se ajustó perfectamente a la atmósfera nocturna y glamorosa de la celebración en Ibiza, logrando que el contraste entre los tres estilos —el minimalismo elegante de Valeria Mazza, la vitalidad vibrante de Jimena Buttigliengo y el misterio cautivador de Daniela Urzi — se convirtiera en uno de los temas más comentados de la noche.