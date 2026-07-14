Soledad Fandiño compartió la receta de su budín de banana: "Ya es cábala"

Soledad Fandiño volvió a abrir las puertas de su cocina para compartir con sus seguidores una de las recetas que más disfruta preparar. A través de un video publicado en sus redes sociales, la modelo mostró el paso a paso de un budín de banana casero, mientras relataba el proceso con comentarios espontáneos y situaciones cotidianas que sacaron más de una sonrisa.

Soledad Fandiño

Durante la preparación, Soledad Fandiño no solo explicó cómo lograr un resultado esponjoso y lleno de sabor, sino que también dejó ver su costado más descontracturado con divertidas ocurrencias. Entre bromas sobre su soltería y pequeños olvidos en la cocina, la actriz convirtió la receta en un momento tan entretenido como práctico para quienes quieran replicarla en casa.

La receta del budín de banana de Soledad Fandiño

Soledad Fandiño compartió los ingredientes de este budín de banana que, según mostró en sus redes, se convirtió en una de sus preparaciones cábala para este mundial 2026. La receta combina productos simples como bananas maduras, harina integral, miel, aceite de coco y nueces para lograr una versión casera y llena de sabor.

Ingredientes:

3/4 taza de nueces

1/3 taza aceite de coco derretido

1/2 taza miel

2 huevos

1 taza bananas maduras pisadas

1/4 taza leche o agua

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de sal fina

1/2 cucharadita de canela en polvo

1 3/4 taza de harina integral

El paso a paso de la preparación de Soledad Fandiño

Para comenzar, Soledad Fandiño precalentó el horno a 167 °C y llevó las nueces al horno durante unos minutos para tostarlas. Luego derritió el aceite de coco y lo mezcló con la miel y los huevos antes de incorporar las bananas maduras previamente pisadas.

A continuación, agregó el bicarbonato de sodio, la esencia de vainilla, la sal y la canela, para después sumar la harina integral hasta conseguir una mezcla uniforme. Finalmente, Soledad Fandiño incorporó las nueces tostadas, colocó la preparación en una budinera previamente aceitada y llevó todo al horno durante aproximadamente una hora, hasta comprobar que el budín estuviera cocido en su interior. Así, fácil y rápido se puede conseguir un budín esponjoso y delicioso.