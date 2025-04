Así lleva la capelina y chaqueta Máxima Zorreguieta que todas quieren usar

Máxima Zorreguieta este martes 15 de abril se vistió con sus mejores prendas para recibir al sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said. La monarca destacó por su elegancia al acompañar al rey William Alexander, utilizando el look que todas quieren llevar.

La madre de Ariane, Amalia y Alexia desfiló por una extensa alfombra azul y bajo el sol de Ámsterdam dejó ver sus calzados con plataforma y accesorios. El evento se realizó en la plaza Dam, donde la banda de la marina real interpretó el himno de ambas naciones.

Máxima Zorreguieta

El increíble look black and white de Máxima Zorreguieta

La reina Máxima Zorreguieta volvió a acaparar todas las miradas con un estilismo impecable que combina tradición, elegancia y tendencias de alta costura. Durante la ceremonia oficial de bienvenida al sultán de Omán, celebrada esta mañana en la emblemática plaza central de Ámsterdam, la monarca de los Países Bajos deslumbró con un look en blanco y negro que rinde homenaje al icónico New Look de Dior.

Este estilo, creado por Christian Dior en 1947, se caracteriza por chaquetas entalladas con volumen en la parte inferior y faldas con vuelo. Resurgió este año con fuerza en las pasarelas y en los armarios de las royals europea, como Mary de Dinamarca quien apostó por esta misma estética en su visita a París.

Máxima Zorreguieta | Crédito: Patrick van Katwijk- Instagram

Para esta ocasión, la reina rescató de su closet una chaqueta blanca vintage que estrenó en 2005 durante la boda de su cuñado, el príncipe Friso, con Mabel. El diseño, de manga larga, escote en pico y cierre decorado con aplicaciones blancas, se convirtió en una pieza icónica de su vestidor.

En aquel entonces la combinó con una falda lápiz por encima de la rodilla, pero esta vez optó por una versión más alineada con el New Look: una falda negra midi con vuelo, que aporta movimiento y sofisticación al conjunto.

El estilismo se completó con una capelina de rafia negra, en cumplimiento con el protocolo que exige tocado o sombrero en actos oficiales. Llevada con elegancia ladeada, permitió lucir un moño pulido y unos impactantes pendientes de perlas y diamantes del joyero real. Estas joyas, con una base de perla redonda rodeada de brillantes y una gran perla lágrima colgante, añadieron un toque de lujo a su porte.

Los accesorios reforzaron la armonía del look black and white. Sobre sus pies llevó unos Gianvito Rossi con tacón de 10 centímetros, en sus brazos guantes de piel y una pequeña cartera de mano a juego. Estos elementos completaron una aparición que demuestra, una vez más, por qué Máxima es considerada una de las royals con más estilo.

Máxima Zorreguieta lució el look que todas quieren usar. Se trata del estilo “New Look” que constó de una enorme capelina negra, un blazer entallado blanco y una delicada pollera larga.

