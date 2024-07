La Casa Real ha tenido como uno de sus principales objetivos en los últimos años distanciar la imagen de la actual monarquía de la anterior. No es un secreto que las controversias alrededor de Juan Carlos I han afectado negativamente a la institución. Por ello, desde Zarzuela se ha intentado proyectar una imagen de modernidad y renovación bajo el reinado de Felipe VI y Letizia Ortiz.

Sin embargo, esta nueva imagen de la monarquía no siempre refleja completamente la realidad. Pilar Eyre, una periodista con acceso a información interna de la Casa Real, ha señalado que hay ciertos aspectos y pasiones de la familia real actual que se prefieren mantener ocultos al público.

Cómo son las cacerías en África que realiza Letizia Ortiz, organizadas por la Casa Real

Un ejemplo claro de esto es la afición de Felipe VI y Letizia Ortiz por la caza, una pasión que comparten con el rey emérito, Juan Carlos I. Eyre mencionó que, aunque los actuales monarcas son conscientes de la importancia de su imagen pública y se presentan como reyes modernos y austeros, en privado disfrutan de actividades que no se alinean con esta imagen.

Felipe VI y Letizia Ortiz

"Ellos saben la importancia de la imagen, son unos reyes modernos, austeros, que no hacen grandes alardes de nada, van a ir con mucho cuidado y no vamos a ver una imagen de ellos nunca ni con un arma en la mano ni nada. Lo hacían hasta hace poco, no sé si desde que son reyes en ejercicio lo continúan haciendo, pero me dicen que en sus vacaciones privadas se van a cazar", comentó Eyre.

Aunque oficialmente la Casa Real no ha confirmado nada al respecto, parece ser que en ocasiones se han organizado cacerías para los reyes actuales, similares a las que se organizaban para el rey emérito. Estas actividades, que incluyen cacerías en África y otros lugares, contrastan con la imagen de modernidad que Felipe VI y Letizia Ortiz quieren transmitir.

