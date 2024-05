Meghan Markle, la duquesa de Sussex, reveló recientemente su experiencia dolorosa al sufrir un aborto espontáneo durante el pasado verano. A través de una carta sincera publicada en las páginas de The New York Times, detalló el trágico momento que vivió junto a su esposo, el príncipe Harry, cuando perdieron al bebé que esperaban.

El desgarrador relato de Meghan Markle sobre el día que tuvo un aborto espontáneo

La historia comienza con la descripción de una mañana aparentemente ordinaria en la vida de la pareja real. Markle relata sus rutinas habituales, desde preparar el desayuno hasta ocuparse de su hijo Archie, antes de ser sorprendida por un repentino calambre que la dejó tendida en el suelo, consciente de que algo estaba terriblemente mal. En medio de la angustia, sostuvo a su primogénito mientras se daba cuenta de que estaba perdiendo al segundo.

"Fue una mañana de julio que empezaba tan ordinariamente como cualquier otro día: Preparo el desayuno. Doy de comer a los perros. Tomo vitaminas. Encuentro el calcetín que falta. Tomo el lápiz rebelde que rodó debajo de la mesa. Me recojo el pelo en una cola de caballo antes de sacar a mi hijo de su cuna", relató la también actriz. "Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a los dos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien. Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo", agregó.

El Príncipe Harry y Meghan Markle junto a sus hijos

"Horas después, yacía en una cama de hospital, sosteniendo la mano de mi esposo. Sentí la humedad de su palma y besé sus nudillos, mojados por nuestras lágrimas. Mirando las frías paredes blancas, mi ojos vidriosos. Traté de imaginarme cómo nos curaríamos", detalló la duquesa de Sussex, notablemente afectada por el momento.

En su carta, Meghan Markle también reflexiona sobre la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, destacando cómo una simple pregunta, "¿Estás bien?", puede abrir la puerta a conversaciones honestas y proporcionar consuelo en momentos difíciles.

Además de compartir su propia experiencia, Meghan Markle aborda temas como el movimiento Black Lives Matter y la polarización social, resaltando la necesidad de solidaridad y comprensión en un mundo cada vez más dividido. En un llamado a la acción para el Día de Acción de Gracias, insta a las personas a mantenerse conectadas y a preguntar a sus seres queridos cómo están, incluso en la distancia, promoviendo así un sentido de comunidad y cuidado mutuo en tiempos de incertidumbre.

