Meghan Markle es una mujer más que polémica y que ha sufrido los embates de la prensa, el amarillismo y las habladurías. La opinión pública la ha atacado, y también a su marido, el príncipe Harry, por la decisión de dejar la Corona, así como por haber destapado muchos secretos reales.

Ahora, la actriz estadounidense vuelve a ser comidilla para los tabloides luego de un partido de exhibición de polo que se llevó a cabo días atrás. Según captaron las cámaras, la pareja de Harry habría experimentado un intenso momento de celos con su pareja y no lo pudo disimular.

Luego de que el hijo de Carlos III participara del partido, subió al escenario para recibir una copa de las manos de su esposa. Así, ambos de fotografiaron muy sonrientes con otros jugadores; acto seguido, subieron dos mujeres al escenario que también se ubicaron para posar con los duques, pero hubo cambio de planes.

La seña de Meghan Markle que no pasó desapercibida

Una de las mujeres que subió al escenario se ubicó instantáneamente junto a Harry, algo que Markle no estaba dispuesta a permitir, por lo que le pidió que cambie de lugar con una elegante seña. La joven parecía no comprender y empezó a titubear, por lo que Meghan reforzó la seña con su dedo que indicaría "No te acerques a mi marido", como remarcaron desde El Nacional.cat.

La joven pasó por debajo de la copa al comprender que Meghan Markle no iba a tomarse la foto si ella seguía ubicada junto al príncipe Harry. A pesar de la incómoda situación, nadie dejó de sonreír y concluyeron con los pasos protocolares de este acto.