Máxima Zorreguieta es una de las figuras más destacadas entre la realeza europea. La royal ha sido el centro de atención y más ahora con el estreno de la serie sobre su vida.

El pasado miércoles, 19 de junio, comenzó la programación de la serie "Máxima" en Antena 3. La serie, que relata la vida de la Reina de Holanda, está compuesta por seis episodios de cincuenta minutos cada uno y previamente se estrenó en una cadena de televisión holandesa.

La Familia Real no aprobó ni rechazó la serie, que se basa en las investigaciones de la periodista holandesa Marcia Luyten, y que ha generado opiniones divididas entre la audiencia, con una de las críticas más contundentes viniendo de un diario de gran circulación, que cuestionó unas escenas subidas de tono entre Guillermo y Máxima.

Máxima Zorreguieta nació en Buenos Aires hace cincuenta y tres años, hija de Jorge, un político, y María del Carmen Cerrutti, una dama de la alta sociedad argentina. Sus padres no estaban casados cuando ella nació, ya que Jorge aún no había disuelto su matrimonio anterior. La familia de María del Carmen desaprobaba la relación, y hasta que Máxima no cumplió dieciséis años, sus padres no pudieron casarse legalmente. Criada en la religión católica, esta situación familiar pudo haberla afectado.

El Rey Guillermo, la Princesa Amalia y Máxima Zorriguieta

Máxima tuvo una educación flexible y un carácter abierto, lo que le permitió relacionarse libremente con chicos durante su juventud. Su independencia y la posición social de su familia la llevaron a mantener varios noviazgos con hombres de igual o superior rango social, incluidos algunos millonarios. Uno de sus primeros amores fue Tiziano Iachetti, un compañero de escuela secundaria, y más tarde mantuvo un idilio con Max Casá, un chef de un programa televisivo.

El comienzo del romance con el rey Guillermo de Holanda

Más tarde, Máxima se trasladó a Nueva York, donde, según se cuenta, hizo amigos rápidamente y vivió en varias casas de familias adineradas, como los Hamptons. Durante este tiempo, desarrolló amistades y romances en un ambiente de camaradería.

Una de sus amigas, Cynthia Kauffman, relacionada con la realeza europea, le preguntó en una ocasión si preferiría conocer a un príncipe guapo o a uno rico. Esto llevó a Máxima a un viaje a Sevilla, donde conoció a Guillermo, el entonces príncipe de los Países Bajos, durante la famosa feria de la ciudad. Este encuentro resultó en un flechazo que culminaría en boda.

El compromiso entre Máxima y Guillermo se anunció el 30 de marzo de 2001, y el enlace civil se celebró el 2 de febrero de 2002. El Parlamento holandés tuvo que autorizar la boda, que generó controversias debido al pasado político del padre de Máxima, Jorge Zorreguieta, quien había sido secretario de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Jorge Videla en Argentina, un periodo marcado por violaciones de derechos humanos. Por esta razón, el padre de Máxima no pudo asistir a la boda.