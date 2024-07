La familia real española ha conocido un nuevo escándalo que ha generado un gran revuelo en la prensa y la opinión pública. Irene Urdangarin, hija de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, suspendió su práctico de conducción y no pudo aprobar el examen.

La joven de 18 años había planeado pasar un año sabático en Zarzuela con su abuela Sofía y "Tía Pecu" para reflexionar sobre su futuro académico y laboral, así como hacer de cooperante voluntaria y sacarse el carnet de conducir. Sin embargo, el proceso para obtenerle fue más difícil de lo esperado.

Irene había estado trabajando arduamente para aprobar el examen, pero finalmente no lo logró. La joven llegó "visiblemente nerviosa" a su cita con el examinador y no se mostró compenetrada durante el examen.

La decisión de la DGT (Dirección General de Tráfico) es considerada una vergüenza para los Borbones, ya que no hay precedentes de que un miembro de la familia real no pueda aprobar un examen tan básico como el de conducción. No obstante, siempre hay una primera vez e Irene Urdangarin inauguró esta mala racha.

