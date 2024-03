El rey Carlos III reveló hace menos de dos meses que padece cáncer, a tan solo un año y cuatro meses de asumir su cargo en la Corona Británica. Tras más de 70 años esperando para ser rey, su enfermedad lo atacó y lo apartó de las tareas públicas que conllevan su labor.

Además, no fue el único miembro de la familia que aseguró ser víctima de cáncer, debido a que su nuera, Kate Middleton, también reveló que está enferma mediante un video. “En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, explicó la esposa de William.

Así sigue el tratamiento de Carlos III

Peter Phillips, el sobrino del rey, explicó la situación de salud de su tío ante los medios. “No puede seguir adelante y hacer todo lo que quiere. Pero es muy pragmático, entiende que hay un período de tiempo en el que realmente necesita concentrarse en sí mismo”, reveló el hijo de la Princesa Ana.

El rey Carlos III tiene la impronta de salir adelante. Peter Phillips confesó que su tío le pregunta a los médicos: “¿Puedo hacer esto o aquello?” y finalizó sentenciando: “Creo que el mensaje primordial sería que obviamente está muy interesado en volver a una forma de normalidad y probablemente, está frustrado porque la recuperación está tardando un poco más de lo que le gustaría”.

