Letizia Ortiz hace ya varios meses se mantiene incomoda con el accionar de Jaime del Burgo. El polémico empresario español sostiene que ha mantenido un largo romance con la actual reina y tiene toda la intención de demostrarlo al mundo entero.

La realidad es que la relación de Leticia y Jaime siempre fue buena; al ser esposo de Telma Ortiz, hermana de la reina, estaba incluido en la mayoría de los planes familiares, compartía viajes, comidas, cumpleaños con Felipe su esposa y las jóvenes. Por eso el impacto de la noticia de su supuesto affaire cuando salió a la luz.

Jaime del Burgo y la princesa Leonor

"La reina ha estado 'triste' a costa de todo este escándalo fomentado por del Burgo", publicó recientemente la periodista española Pilar Eyre. Y no es para menos. Todos los días surgen nuevos rumores acerca de su relación con su excuñado. De hecho, en la cuenta de Twitter de Srta Cotilleo, apareció una foto de hace años con Jaime del Burgo y la princesa Leonor, de la mano.

Rey Felipe, Jaime del Burgo, infanta Sofía y princesa Leonor

Al lado de ellos, caminaba Felipe VI junto a su otra hija, Sofía. Claramente el rey de España no imaginaba la traición que viviría por parte de Letizia Ortiz y el marido de su cuñada. La foto deja al descubierto no solo la buena relación entre ellos sino también el cariño que le tenía la princesa Leonor a su tío político. Sin dudas, hoy esta imagen toma otro sentido y seguramente a la reina de España no le guste nada.

VDV