Una terapeuta de parejas analizó la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

Después de casi tres años de relación, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia asistieron a su primer acto público juntos. Se trató de un partido de Handball de Pablo, uno de los hijos de Urdangarin con la infanta Cristina, y la pareja demostró que su relación está en su mejor momento.

Sin embargo la psicóloga Lara Ferreiro analizó las dificultades que vive la pareja frente a las obligaciones y acuerdos reales que Iñaki mantiene después de haber estado casado por casi 30 años con la infanta Cristina.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

El análisis de la terapeuta de parejas, Lara Ferreiro, sobre la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

En la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia no es todo color de rosas, ya que el ex marido de la infanta Cristina aún vive con ciertas limitaciones impuestas por la monarquía española. Por lo que la psicóloga experta en relaciones, Lara Ferreiro, analizó cuales son las dificultades que tiene la pareja en caso de querer formalizar su amor.

La terapeuta señaló que “las alarmas se encendieron para la infanta Cristina porque que su ex marido haya dado este paso con la que ahora es su pareja es algo muy doloroso y difícil de aceptar para ella”. Y agregó que para la hermana de rey Felipe VI esto “es una muestra de que Urdangarin va en serio en su relación con Ainhoa y quiere fortalecerla y estabilizarla, llevándola consigo a un evento público en el que, además, estaban presentes los hijos de este”.

Iñaki y Ainhoa

“Con su nueva pareja, Ainhoa Armentia, podemos ver cómo Urdangarin está sintiendo esa chispa del enamoramiento que estuvo mucho tiempo sin sentir”, explicó la Ferreiro, ya que si bien la infanta e Iñaki Urdangarin estuvieron en pareja por 27 años, la relación se fue desgastando. Al igual que el matrimonio de Ainhoa, el cual duró dos décadas.

La terapeuta considera que la pareja de Urdangarin y Armentia puede superar gran cantidad de obstáculos, tal y como lo vienen haciendo desde el inicio de su relación, cuando fueron captados de la mano en las playas de Bidart. Sin embargo, la profesional habló sobre cuatro dificultades que la pareja puede tener que superar.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

Las cuatro dificultades que enfrentan Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

En primer lugar, la sombra de la infanta Cristina y la Casa Real. La terapeuta señaló que el ex deportista aún no había asistido a un evento público junto a sus hijos y su nueva pareja debido a que siempre se encuentra presente su ex esposa y “él quiere evitar un encuentro tan incómodo con su exmujer a toda costa”.

Principalmente para no herir más a Cristina de Borbón y Grecia, ya que verlo con Ainhoa implicaría no solo “revivir todos los traumas que tuvo que pasar por su exmarido, sino algo insoportable y, a la vez, humillante”.

“Iñaki mide mucho sus movimientos porque sigue viviendo bajo la sombra de la infanta y de la Casa Real y, en el fondo, sabe que siempre lo estará, ya que tiene un vínculo que le unirá a ella de por vida: sus hijos”, expresó la psicóloga.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

En segundo lugar, un potencial conflicto puede ser la unión entre los hijos de ambos. Si bien los descendientes de Urdangarin ya son mayores, Armentia tiene hijos aún adolescentes, y eso, más las vidas a las que están acostumbrados los hijos de cada uno y sus posibilidades, puede ser un punto de quiebre para los enamorados.

Además de que “esta situación puede llevarles a sentirse como una familia ensamblada, en la que ambos integrantes de la pareja tienen hijos de una unión anterior, lo que hace que ninguno desconecte por completo de sus exparejas porque siempre van a estar unidas a ellas al tener hijos en común”, señaló Ferreiro.

Sin embargo, con la llegada de la edad y la madurez para los hijos de ambos, esta situación puede cambiar en caso de que sus hijos de matrimonios anteriores no conecten en un principio.

Iñaki Urdangarin e hijos

En tercer lugar puede colocarse la desconfianza de Ainhoa por posibles infidelidades de Iñaki Urdangarin, que tiene un pasado que lo condena respecto a relaciones. “Con este historial de presunto infiel crónico, es muy difícil que Ainhoa confíe plenamente en él, y estas dudas y sospechas pueden ponerla en una situación constante de desconfianza, celos y paranoias”, explicó la experta.

Por último, la profesional habló sobre la diferencia de edad de los enamorados. Mientras que Iñaki tiene 56 años, su actual pareja tiene 43, y si bien no se trata de una diferencia abismal, “puede llevarlos a tener más conflictos que si fueran una pareja con edades similares”, aseguró. Además, agregó que “estudios de la Universidad de Emory determinaron que las relaciones con diez años de diferencia tienen un 39% más de probabilidades de separarse”.

Pese a un diagnóstico no tan favorecedor en cuanto a sus edades poco lejanas, la experta señaló que “el enamoramiento a estas edades más maduras es mucho más reposado, tienen mejor intimidad porque ya se conocen y hay más experiencia”. Y aseguró que “esta segunda pantalla de la tranquilidad es donde podrían estar ahora Iñaki y Ainhoa".

Las románticas vacaciones de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

Pese a los vientos en contra que la pareja puede tener, la terapeuta Lara Ferreiro demostró que hay puntos a favor y, hasta ahora, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia demostraron que el amor es más fuerte.

MVB