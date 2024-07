La vida de Ainhoa Armentia, la nueva pareja de Iñaki Urdangarin, exduque de Palma, ha sido complicada desde que se hizo pública su relación con el exmarido de la infanta Cristina.

Después de esperar el momento adecuado para firmar su divorcio, Urdangarin presentó a Ainhoa a sus cuatro hijos, pero no ha sido un encuentro fácil. Según fuentes cercanas a la familia, los hijos del empresario no están dispuestos a aceptar a la abogada y a sus dos hijos adolescentes como parte de su entorno. Los jóvenes consideran que la letrada es una intrusa en su vida y no quieren relacionarse con ella. Además, hay rumores de que la infanta Cristina, aunque se ha divorciado, sigue siendo una figura importante entre sus hijos.

Ainhoa Armentia ha tenido que soportar el desprecio de la infanta Cristina y sus hermanas, quienes la tratan con frialdad. La situación es aún más complicada debido a que los hijos de ella también están ajustándose a esta nueva realidad. La abogada ha vivido sola con ellos durante dos años después del divorcio de su exmarido y solo se veía con Urdangarin los fines de semana.

Ainhoa Armentia

La relación entre Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin es fruto de una infidelidad, lo que puede haber empeorado la situación. La falta de apoyo de la infanta Cristina y sus hermanas puede ser un desafío importante para mantener una relación saludable y duradera.

AM