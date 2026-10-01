Bruce Willis reapareció en las redes sociales: el emotivo mensaje de su esposa

Bruce Willis se ha mantenido lejos de los flashes por el cuadro de salud que atraviesa a causa de una demencia frontotemporal desde el 2023. Sin embargo, en las últimas horas, su esposa Emma Heming, quien compartió una fotografía inédita del actor en redes sociales y lo acompañó con un conmovedor mensaje.

La publicación de Bruce Willis que emocionó a todos, en medio de su problema de salud

La reaparición de Bruce Willis en las redes sociales, tuvo lugar durante la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, fue Emma Heming quien se convirtió en una de las voces de difusión de la enfermedad, hizo la publicación para visibilizar y ayudar a las familias que están pasando por situaciones similares.

Bruce Willis y Emma Heming//Instagram

En ese contexto, la modelo y empresaria decidió dedicarle unas palabras a su esposo y destacar la importancia de continuar hablando públicamente sobre la enfermedad. "No puedo dejar pasar la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal sin hablar de Bruce. Él es la fuerza motriz detrás de mi defensa. Me ha abierto tantas puertas en este trabajo y seguiré, caminando, a través de ellas”.

La familia de Bruce Willis confirmó públicamente en 2023 que el actor padecía demencia frontotemporal, luego de que anteriormente se hubiera informado que atravesaba un cuadro de afasia. Desde entonces, sus seres queridos fueron compartiendo de manera gradual algunos aspectos de su vida cotidiana, mientras Emma Heming Willis asumió además un rol activo en la difusión de información sobre la enfermedad.

La reaparición de Bruce Willis en redes sociales//Instagram de Emma Heming

"No voy a permitir que su diagnóstico haya sido en vano. Sé lo orgulloso que estaría de saber que está ayudando a que las familias que viven con demencia frontotemporal, otras formas de demencia y sus cuidadores sean vistas y escuchadas", sostuvo la mujer del intérprete Armageddon.

Para finalizar su posteo, Emma Heming, también hizo referencia al presente del actor y a la huella que continúa dejando, incluso alejado de la actividad pública que desarrolló durante décadas en Hollywood. "En esta nueva etapa de su vida, Bruce sigue construyendo su legado. Es y siempre será una maldita leyenda. Y estoy muy orgullosa de ser su esposa".

Bruce Willis y Emma Heming//Instagram

Así fue la historia de amor de Bruce Willis y Emma Heming

La historia de amor entre Bruce Willis y Emma Heming se remonta en el año 2007 cuando se conocieron por un amigo en común, desde ese instante el flechazo fue inevitable y dos años después se casaron en Islas Turcas y Caico en una ceremonia de ensueño. Luego, confirmaron su amor en una boda en Beverly Hills.

El actor y la modelo agrandaron la familia con sus dos hijas Mabel y Evelyn y conformaron perfectamente una familia ensamblada junto a los otros hijos que el artista tuvo con Dami Moore, Romer, Scout y Tallulah. De hecho todos, estuvieron en la reafirmación de votos de la pareja a los 10 años y compartieron varios eventos y hasta viajes.

La familia de Bruce Willis//Instagram

Todo era felicidad, hasta que en el 2022 sus vidas dio un giro, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, un trastorno que perjudica el habla y meses después la familia confirmó que el actor tenía demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta el comportamiento, la personalidad, la comunicación. Actualmente, el actor convive con este diagnóstico y se encuentra acompañado por su familia, quienes adaptaron sus vidas al cuidado de él.