Demi Moore y sus hijas preparan el último adiós de Bruce Willis: lo acompañan y donarán su cerebro a la ciencia

El delicado estado de salud de Bruce Willis mantiene en vilo a su entorno más íntimo, donde Demi Moore ocupa un rol central e inquebrantable. A pesar de haber puesto fin a su relación en el año 2000, ambos construyeron un vínculo sólido -similar a una amistad-, atravesado por el respeto, el cariño y la crianza compartida de sus hijas, que hoy se traduce en un acompañamiento constante en uno de los momentos más difíciles de la vida del célebre actor.

Demi Moore y su vínculo inseparable con Bruce Willis

Desde que se confirmó el diagnóstico de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente el lenguaje, la conducta y la personalidad, Demi Moore no se apartó del lado de Bruce Willis. Junto a sus hijas Rumer, Scout y Tallulah, la reconocida actriz se convirtió en un sostén emocional clave, acompañando cada instancia de esta enfermedad mental degenerativa que fue destacada incluso por la actual esposa del actor, Emma Heming, consolidando una dinámica familiar poco común en Hollywood.

Demi Moore y Bruce Willis | Instagram

En este contexto, en las últimas horas, trascendió una información que conmovió a los seguidores del protagonista de Duro de matar. De acuerdo con el perfil de Instagram @coco__mademoiselle__style, la familia estaría atravesando una etapa de aceptación frente al avance de la enfermedad. “Mientras Bruce Willis llega silenciosamente al último capítulo de su vida, su familia está a su lado, preparándose para un adiós desgarrador”, señaló el posteo que rápidamente generó miles de reacciones.

Pero además de mantener una unión inquebrantable entre el círculo de las estrellas de la industria cinematográfica, la publicación reveló una decisión que no pasó inadvertida por su carga simbólica y científica. “Su cerebro será donado a la ciencia, un acto final que algún día puede traer esperanza a otros”, afirmó el mensaje, instalando un gesto que, de concretarse, podría contribuir al estudio de enfermedades neurodegenerativas como la que atraviesa el actor.

Demi Moore, Bruce Willis y sus tres hijas | Redes Sociales

La dura enfermedad de Bruce Willis que acompaña Demi Moore

La demencia frontotemporal, menos conocida que el Alzheimer, pero igualmente devastadora, afecta principalmente a personas menores de 65 años y no tiene cura hasta el momento. En el caso de Bruce Willis, el deterioro fue progresivo y obligó a su retiro definitivo de la actuación en 2022, luego de que previamente se le diagnosticara afasia, un trastorno del lenguaje que ya anticipaba complicaciones mayores.

A lo largo de este proceso, la familia eligió la transparencia como forma de generar conciencia. Tanto sus hijas como Emma Heming compartieron en distintas oportunidades mensajes públicos sobre la importancia de visibilizar la enfermedad, el rol de los cuidadores y la necesidad de investigación científica. Por eta razón, Este posible gesto de donación se enmarca en esa misma línea: transformar una dolorosa experiencia personal en una herramienta para medicina y, en consecuencia, para la población en general.

Cabe destacar que, desde hace unos años, la protagonista de Ghost, la sombra del amor se mudó a la casa familiar de su exmarido. Una fuente cercana al cínculo de amigos, manifestó para Radio Online: "No se irá hasta el final. Siempre fue una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce esté lleno de amor". Finalmente, esa misma persona destacó: "Al principio, nadie fuera de la familia podía entender lo que hacía viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora tiene sentido".

Demi Moore sobre Bruce Willis | Instagram

De esta manera, el acompañamiento de Demi Moore a Bruce Willis adquiere un significado aún más profundo. Más allá de su relación sentimental y las hijas en común, lo que hoy los une es una red de contención para esta última etapa de su vida, donde la mente se va apagando de a poquito y las huellas afectivas se van haciendo gigantes.

NB