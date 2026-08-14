Así fue el casamiento de Tallulah, la menor de las hijas de Bruce Willis y Demi Moore

El pasado 8 de agosto, Tallulah Willis, la menor de las hijas del reconocido actor Bruce Willis y la icónica Demi Moore, celebró su matrimonio con el músico Justin Acee en un evento único en Sun Valley. Días más tarde, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir las imágenes de su boda en redes sociales.

Tallulah, la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore festejó con un vestido de diseño y al aire libre

Tallulah Willis reveló en sus redes sociales una buena parte de su gran boda con Justin Acee, a quien conoció en una aplicación de citas en el 2023 y una semana después del contacto, ambos se encontraron personalmente en una aeropuerto. La hija de Bruce Willis y Demi Moore dio el sí quiero en una fiesta muy particular.

Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore

En primer lugar, la elección del sitio no fue casual, Sun Valley tiene un valor especial para la familia, ya que vivieron buena parte de su infancia hasta mudarse a Los Ángeles. La ceremonia se realizó al aire libre, en medio del verde y la magia del momento.

La decoración contó con espejos dorados, arreglos florales y jarrones de cristales. Además, la cena tuvo vajillas de diferentes estilos y cuando terminaron de comer, se realizaron los discursos y un DJ sacudió a todos con su selección de música y la pista de baile fue una verdadera fiesta.

El vestido de boda Tallulah Willis se llevó todas las miradas, porque fue una verdadera obra de arte de Balenciaga. El traje nupcial fue una pieza única y personalizada, elaborado en satén de seda, presentaba un escote y detalles bordados a mano con pétalos de organza de seda. La pieza central fue un lazo en la parte posterior. La artista presumió su vestido con varias instantáneas en su cuenta de Instagram

El impactante vestido de Tallulah, la hija de Bruce Willis y Demi Moore

La ausencia de Bruce Willis en las fotos de la boda de su hija Tallulah Willis

La familia fue una presencia importante en la celebración. Las hermanas de Tallulah Willis, Rumer y Scout, participaron en el cortejo nupcial, luciendo vestidos en tonos verdes menta que aportaron un toque de frescura y armonía con el entorno natural.

Por su parte, Demi Moore, estuvo presente en todo momento, participando en la celebración y compartiendo la alegría del día. La presencia de Demi fue especialmente emotiva, dado que la actriz y modelo se mostró cercana y participativa durante toda la jornada.

Bruce Willis con su hija Tallulah Willis

Hasta el momento, no trascendieron fotos de Bruce Willis en la boda Tallulah, ni se conocieron imágenes de él en la prueba de vestido que su hija compartió en redes sociales, donde se veía a su mamá y hermanas. Cabe recordar, que el actor sufre de demencia frontotemporal, una delicada enfermedad que va deteriorando su salud. Actualmente, Bruce Willis necesita continua asistencia, por tal motivo, su casa se transformó en un centro de asistencia en donde su mujer Emma Heming, y sus hijas menores están atentas a los cuidados.