Cómo se comunica Bruce Willis tras perder el habla por su enfermedad: su esposa, Emma Heming, reveló el método

Emma Heming conmovió a todos al contar la original manera en la que se comunica con su esposo Bruce Willis, quien padece de demencia frontotemporal (DFT) desde 2023. La modelo y actriz, que lleva 17 años casada con el artista, también contó los avances de la enfermedad.

Emma Heming reveló cómo cambió su vínculo con Bruce Willis tras la enfermedad del actor

La noticia sobre la salud de Bruce Willis, que se dio a conocer en febrero de 2023, generó sorpresa y revuelo a nivel internacional. El actor y protagonista de tantos exitosos filmes fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una patología que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro y que suele generar cambios en la conducta, la personalidad y, especialmente, en la capacidad de comunicarse.

Con el paso del tiempo, el actor fue perdiendo progresivamente herramientas para expresarse en su día a día. Frente a ese escenario, su esposa, Emma Heming, encontró una manera distinta de sostener el vínculo con su marido y padre de sus dos hijas. “Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de relacionarnos”, contó en una entrevista con The Sunday Times en septiembre de 2025, donde detalló cómo la enfermedad los llevó a reinventar su dinámica familiar.

Bruce Willis

En ese sentido, Emma Heming explicó que el proceso de adaptación fue profundo: “Se trata de sentarnos juntos, caminar a su lado, escucharlo mientras intenta expresarse en su propio idioma”. Y agregó: “Busco escucharlo y validarlo en cada conversación que tenemos”. Cabe recordar que la enfermedad DFT suele manifestarse con dificultades en el habla y la comprensión, lo que implica un enorme desafío para quienes rodean al protagonista de Duro de matar y los demás pacientes que la padecen.

A pesar de las limitaciones que impone este trastorno neurodegenerativo, Emma Heming aseguró que su historia de amor con Bruce Willis se fortaleció. “A veces, el amor no necesita palabras. Me siento con Bruce, nos miramos, reímos y sonreímos, y eso, para mí, lo es todo”, expresó conmovida en aquella entrevista que brindó hace algunos meses.

La actriz también destacó una cualidad que, según ella, se volvió aún más evidente: “Está muy presente en su cuerpo, y eso es algo precioso. No piensa en lo que pasó ayer ni en lo que vendrá. Vive completamente el presente”. De esta manera, Emma Heming reveló el método que utiliza para comunicarse Bruce Willis tras perder el habla. Se trata de sentarse a su lado, escucharlo expresarse "en su propio idioma" y acompañarlo con amor.

Emma Heming y Bruce Willis

Emma Heming transformó el dolor en acción: así ayuda a visibilizar la enfermedad de Bruce Willis

Más allá del acompañamiento diario a su pareja Bruce Willis, Emma Heming decidió transformar su experiencia en una herramienta para otros. Así fue que escribió el libro El viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado, donde comparte en primera persona cómo atravesó el diagnóstico, el avance de la enfermedad y el impacto emocional que implica convertirse en cuidadora.

Bruce Willis

Además, se convirtió en una voz activa en la concientización sobre la demencia frontotemporal. A través de sus redes sociales y entrevistas, visibiliza los desafíos que enfrentan las familias, promueve la empatía hacia quienes conviven con este tipo de patologías y busca derribar mitos en torno a las enfermedades neurodegenerativas. Por otro lado, colaboró con organizaciones dedicadas a la investigación y el acompañamiento de pacientes con DFT, impulsando conversaciones necesarias sobre el rol de los cuidadores, la importancia del diagnóstico temprano y el acceso a información clara.