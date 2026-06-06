Emma Heming se sinceró sobre la salud de Bruce Willis: "Estamos haciendo lo que podemos"

A más de cuatro años de que Bruce Willis se alejara de la actuación por sus problemas de salud, su esposa, Emma Heming, volvió a hablar públicamente sobre el difícil presente que atraviesa la familia. Esta semana, la modelo reveló cómo enfrentan el día a día desde que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el lenguaje, la personalidad y el comportamiento.

Bruce Willis y Emma Heming

Emma Heming se sinceró sobre la salud de Bruce Willis

Durante una participación en el programa Today de NBC, Emma Heming Willis se sinceró sobre el estado actual del protagonista de Duro de matar. "Estamos bien. Mi marido está rodeado de apoyo y cariño y estamos haciendo todo lo que podemos dadas las circunstancias", expresó. Luego agregó una frase que resumió el espíritu con el que transitan esta etapa: "Estamos haciendo lo que podemos".

Bruce Willis recibió inicialmente un diagnóstico de afasia en 2022, un trastorno que afecta la capacidad de comunicación. Sin embargo, meses más tarde, su familia confirmó que la enfermedad había evolucionado hacia una demencia frontotemporal, una condición menos frecuente que otros tipos de demencia y que suele manifestarse a edades más tempranas.

Bruce Willis

Desde entonces, Emma Heming se convirtió en una de las principales impulsoras de la concientización sobre esta enfermedad. En los últimos días incluso presentó una nueva plataforma digital destinada a acompañar a personas y familias que atraviesan diagnósticos de demencias poco frecuentes.

"Salimos del diagnóstico temprano sin una hoja de ruta, sin orientación clara", contó al recordar cómo fueron los primeros días tras conocer la noticia sobre la salud del artista. De este modo, resaltó que no pudieron contar con información ni herramientas suficientes para afrontar el proceso.

Bruce Willis y Emma Heming

Además de acompañar al actor, Emma Heming también puso el foco en el impacto que el diagnóstico tuvo en toda la familia. Junto a Bruce Willis comparte la crianza de sus hijas Mabel y Evelyn, quienes crecieron mientras su padre enfrentaba el avance de la enfermedad. "La demencia es dura. Es dura para la persona diagnosticada, pero también es muy dura para la familia. Cuando dicen que esta es una enfermedad familiar, realmente lo es", reflexionó.

A pesar de las dificultades, la esposa del actor aseguró que el amor y la contención siguen siendo pilares fundamentales en la vida de Bruce Willis. Rodeado por Emma, sus hijas y también por la familia ensamblada que mantiene junto a Demi Moore y sus tres hijas mayores, el actor continúa transitando esta etapa acompañado por quienes más lo quieren.