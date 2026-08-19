Tallulah Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, se casó con Justin Acee

Rodeada de familiares y amigos y en clave íntima. Así fue como eligió dar el “Sí, quiero” Tallulah Willis (32), la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, quien se casó con el músico Justin Acee el 8 de agosto, en una ceremonia celebrada en el jardín de la casa familiar donde la novia nació, en 1994, y pasó parte de su infancia, en Sun Valley, Idaho.
Así fue el casamiento de Tullulah Willis y Justin Acee
Una de las postales más emotivas de la boda fue la que Tallulah compartió junto a su padre. Luego de tres años fuera del ojo público por su diagnóstico de demencia, Bruce Willis reapareció en el casamiento de su hija, mostrándose sonriente y vestido de manera informal junto a la novia, quien eligió para la ocasión un exclusivo vestido de Balenciaga firmado por Pierpaolo Piccioli, y su yerno.
El vestido strapless, confeccionado en satén de seda, impactó con una importante cola y se completó con un velo intervenido artesanalmente. Además, el diseño, que llevó unas 700 horas de trabajo, tuvo un guiño muy especial a su famosa mamá. La forma escultórica del escote estuvo inspirada en un vestido negro de Balenciaga que la actriz había llevado a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair.
Súper emocionada, Demi Moore, también vestida por Balenciaga, acompañó a su hija durante los preparativos y también estuvieron presentes sus hermanas, Rumer y Scout Willis, en un fin de semana muy significativo para la familia.
Tallulah y su ahora esposo comenzaron su relación en 2023, después de conocerse a través de una aplicación de citas. La joven contó que hablaban durante horas y que finalmente se conocieron en persona en el aeropuerto de Los Angeles, donde tuvieron su primer beso. La pareja se comprometió en enero de 2024.
Justin Acee es músico y actualmente trabaja bajo el nombre artístico Nighties. La celebración, que priorizó un entorno natural y plagado de afectos, tuvo un invitado sorpresa: Chris Martin, el líder de Coldplay, que cantó.
“Hay momentos en la vida que se sienten casi demasiado hermosos para ser reales, y ver a mi Tallulah convertirse en novia, rodeada de tanto amor, fue uno de ellos. Mi corazón está lleno de recuerdos y gratitud mientras te veo entrar en este hermoso nuevo capítulo”, escribió feliz Demi Moore en su perfil de Instagram.