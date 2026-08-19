Tallulah Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, se casó con Justin Acee

Rodeada de familiares y amigos y en clave íntima. Así fue como eligió dar el “Sí, quiero” Tallulah Willis (32), la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, quien se casó con el músico Justin Acee el 8 de agosto, en una ceremonia celebrada en el jardín de la casa familiar donde la novia nació, en 1994, y pasó parte de su infancia, en Sun Valley, Idaho.

Así fue el casamiento de Tullulah Willis y Justin Acee

Una de las postales más emotivas de la boda fue la que Tallulah compartió junto a su padre. Luego de tres años fuera del ojo público por su diagnóstico de demencia, Bruce Willis reapareció en el casamiento de su hija, mostrándose sonriente y vestido de manera informal junto a la novia, quien eligió para la ocasión un exclusivo vestido de Balenciaga firmado por Pierpaolo Piccioli, y su yerno.

Tallulah Willis junto a su esposo, Justin Acee, y su familia

El vestido strapless, confeccionado en satén de seda, impactó con una importante cola y se completó con un velo intervenido artesanalmente. Además, el diseño, que llevó unas 700 horas de trabajo, tuvo un guiño muy especial a su famosa mamá. La forma escultórica del escote estuvo inspirada en un vestido negro de Balenciaga que la actriz había llevado a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair.

Súper emocionada, Demi Moore, también vestida por Balenciaga, acompañó a su hija durante los preparativos y también estuvieron presentes sus hermanas, Rumer y Scout Willis, en un fin de semana muy significativo para la familia.

Así fue el casamiento de Tallulah Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore

Tallulah y su ahora esposo comenzaron su relación en 2023, después de conocerse a través de una aplicación de citas. La joven contó que hablaban durante horas y que finalmente se conocieron en persona en el aeropuerto de Los Angeles, donde tuvieron su primer beso. La pareja se comprometió en enero de 2024.

Justin Acee es músico y actualmente trabaja bajo el nombre artístico Nighties. La celebración, que priorizó un entorno natural y plagado de afectos, tuvo un invitado sorpresa: Chris Martin, el líder de Coldplay, que cantó.

La novia deslumbró con un vestido de novia de Balenciaga

“Hay momentos en la vida que se sienten casi demasiado hermosos para ser reales, y ver a mi Tallulah convertirse en novia, rodeada de tanto amor, fue uno de ellos. Mi corazón está lleno de recuerdos y gratitud mientras te veo entrar en este hermoso nuevo capítulo”, escribió feliz Demi Moore en su perfil de Instagram.