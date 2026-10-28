Dakota Johnson y Machine Gun Kelly: las imágenes que alimentan los rumores de romance

Ella es una exitosa actriz y él, un millonario músico, ex de Megan Fox, con quien tiene una hija de un año y medio. Dakota Johnson (37) y Machine Gun Kelly (36) se conocieron en la boda de Taylor Swift con Travis Kelce, en julio, y desde entonces no volvieron a separarse.

La rutina de Dakota Johnson junto a Machine Gun Kelly: del estudio de grabación a los paseos en un auto de lujo

El rapero, compositor, productor y actor, cuyo nombre real es Colson Baker, no quiere ponerle ningún título al vínculo que los une desde hace tres meses. Ella lo acompaña todos los días a su estudio de grabación y lo espera hasta que Kelly termina con su rutina de trabajo.

La foto de Dakota Johnson y Machine Gun Kelly.

Luego parten nuevamente en la Maserati MC20 —un auto deportivo de alrededor de 200 mil dólares— que representa la gran pasión de Machine. Dakota se mostró con un abrigo negro largo que llevó sobre un suéter gris, jeans azules, oscuras gafas y ballerinas negras.

Fotos: GROSBY GROUP.