La historia de amor de Elina y Eduardo Costantini: el flechazo en el Malba, una boda a los pocos meses y un romance que venció los miedos

Elina y Eduardo Costantini son una de las parejas más reconocidas del mundo empresarial y cultural del país. Con más de seis años de casados y una hija en común, Kahlo Milagro, el matrimonio combina sus proyectos profesionales con una historia de amor que sigue intacta. Invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe), la creadora de la Semana de la Alta Costura reveló detalles inéditos de su romance con el empresario, desde el flechazo en una cafetería del MALBA hasta la propuesta de casamiento que recibió apenas tres meses después de conocerlo.

Así es la historia de amor de Elina y Eduardo Costantini

La historia de amor de Elina y Eduardo Costantini comenzó por casualidad, una tarde de lluvia en Buenos Aires, y avanzó a un ritmo que sorprendió hasta a sus protagonistas. En el ciclo de entrevistas y entretenimiento que conduce Andy Kutsnetzoff, la modelo de alta costura reconstruyó aquel primer encuentro, las dudas que tuvo antes de entregarse a la relación y las declaraciones románticas con las que su marido la conquistó. “Desde ese momento no nos separamos nunca más”, comenzó diciendo al recordar aquel día.

Eduardo y Elina Costantini | Instagram

Todo comenzó cuando Elina, que por entonces trabajaba como modelo de alta costura en ciudades como Nueva York, París, Tokio, México y Milán, buscaba refugio de la lluvia en el MALBA. Allí, Eduardo se sentó en una mesa cercana y las miradas dieron paso a la primera conversación. “Me dijo: ‘Creo que nos estamos mirando y que hay onda’. Le digo: ‘No, no, nada que ver’. Yo soy muy tímida, súper tímida”, sostuvo. Lo que parecía un café breve terminó extendiéndose durante tres horas y, al día siguiente, llegó la invitación a almorzar.

En aquella primera cita, le realizó una declaración que la tomó desprevenida: “Me dijo: ‘No sé si tomás alcohol, pero brindemos porque esto es un milagro. Te estuve esperando toda mi vida’”. En este sentido, confesó que la intensidad de esas palabras le generó desconfianza: “Pensé entre mí: ‘Ay, este hombre debe tener un problema psicológico’”. Sin embargo, con el correr de los días, aseguró que él le demostró cuánto la cuidaba, la protegía y la amaba. También recordó que su esposo le contaba que, desde chico, miraba a las mujeres por la calle y se preguntaba si alguna sería el amor de su vida.

Eduardo y Elina Costantini se casaron el 22 de febrero de 2019 | Instagram

El miedo de Elina Costantini a volver a enamorarse

La posibilidad de volver a enamorarse no era sencilla para Elina Costantini, que venía de una relación de seis años en la que había sufrido y temía repetir esa experiencia. Aun así, el romance avanzó rápidamente: a los tres meses, Eduardo Costantini le propuso casamiento durante un viaje a Estados Unidos. Ella todavía tenía reparos, pero hubo una segunda propuesta que resultó decisiva. Durante la procesión de la Virgen del 8 de diciembre, en la iglesia de la Redonda -Inmaculada Concepción-, en Belgrano, él volvió a sacar el anillo y le preguntó si quería casarse con él. “Yo siento que para el amor no hay edades. El corazón no juzga”, afirmó al hablar de los prejuicios que suelen rodear a las parejas con una marcada diferencia de edad.

La decisión de casarse también llegó con una rapidez inesperada. Durante un viaje a Europa, el empresario le anunció que ya tenía los papeles preparados y una fecha elegida para la boda: el 22 de febrero, apenas diez días después. Finalmente, se casaron por civil, mientras que la celebración que habían planeado quedó pendiente por la pandemia.

Finalmente, reconoció que su marido la ayudó a superar los temores que arrastraba y a confiar nuevamente en el amor. Hoy, la pareja comparte su vida con su hija de 20 meses, por quien Eduardo siente una profunda devoción, y mira hacia el futuro con el deseo de agrandar la familia. “Él está loco por nuestra hija, Kahlo. Y quiere seguir teniendo más hijos. Yo también, si Dios nos acompaña”, concluyó.

Una vez más, Elina Costantini revivió su historia de amor con Eduardo y recordó los temores de volver a enamorarse. La posibilidad de volver a atravesar una decepción era uno de sus principales miedos. Por su parte, el empresario le demostró que, pese a sus cuatro matrimonios anteriores, siempre había estado en busca del amor de su vida. Con el tiempo, la modelo descubrió que realmente la cuidaba, la protegía y la amaba. Hoy, junto a su hija Kahlo Milagro, ambos comparten el deseo de seguir agrandando la familia.