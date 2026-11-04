De qué se trata “La grieta”, el nuevo libro de Charlotte Casiraghi

El 3 de agosto celebró sus 40 años y consideró que ya estaba para más. Charlotte Casiraghi es filósofa, escritora e ícono de la moda, como embajadora de Chanel, tareas que también alterna con actividades sociales y culturales. Ya que participa en la ayuda a familias con pocos recursos para criar a niños pequeños y la lucha por el medioambiente.

Charlotte Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco, sobre su primer libro: "Es la fragilidad que resquebraja la imagen demasiado perfecta"

Pero la hija de Carolina de Mónaco (69) que es madre de dos niños –Raphaël, de 12, y Balthazar, de 7–, después de muchos ensayos, finalmente publicó su primer libro, “La Fêlure” o “La grieta”. Aunque ya lo había hecho como coautora de obras filosóficas, en esta oportunidad se animó a lanzarse sola con la ayuda de la editorial italiana La Crepa. Y, como para demostrar su fuerte compromiso con este nuevo paso, realizó una gira por ciudades italianas para presentar su “primer hijo literario” y hasta dio una larga entrevista para el programa de televisión “Che Tempo Che Fa” y en “El Corriere della Sera”. “La grieta es esa fragilidad, esa vulnerabilidad, que resquebraja la imagen demasiado perfecta que los demás pueden hacerse de nosotros”, aseguró Charlotte definiendo el libro que habla de sí misma.

Charlotte Casiraghi en la televisión italiana.

Charlotte Casiraghi: "No soy quien creen que soy"

“¡Creo que me han reducido a una imagen glamorosa, frívola, de revista, a una vida de ensueño, llena de privilegios y muchas veces me hubiera gustado gritar yo no soy quien creen que soy..! Y no es una queja porque sería obsceno. Pensé que sería interesante hablar de mí, no de manera explícita sino a través de los autores que amo…Porque siento que la confesión es una tentación demasiado extendida a la que después uno queda atado para siempre. Existe el riesgo de convertirse en prisionero de una identidad definida por el dolor. Me gustan más las personas que intentan aportar algo de creatividad, que hablan de sí mismas a través de personajes, historia, una forma de expresarse o de hacer humor…”, expresó en una de las primeras entrevistas que dio. En la que también se atrevió a hablar del peso de ser heredera de la dinastía Grimaldi.

"La Grieta" de Charlotte Casiraghi.

“Cuando veo mis fotografías de los 11 años me doy cuenta de que tenía un aspecto serio, preocupado, triste. Cuando me sentía demasiado mal, escribía cartas a mi padre, que ya no estaba, y mi diario se convirtió en mi refugio. La literatura permite sentirse menos solo. Para mí, autores como Baudelaire, Fitzgerald, Colette, Duras… fueron como voces en las que pude apoyarme y que me ayudaron a superar la vergüenza… En realidad, se trataba de la incomodidad de no ser como los demás, de encontrar difíciles ciertas cosas de la vida cotidiana que para otros son banales… Cierta sensibilidad puede provocar el rechazo de los demás”, dijo abriendo su corazón.

Charlotte Casiraghi, nieta de Grace Kelly: "El libro es comprender las grietas para ser uno mismo"

Y muy profunda en sus respuestas, Charlotte demostró ser una mujer que, fiel al espíritu de mujeres como su abuela Grace Kelly y su madre Carolina, siempre va por más. “Me parece que hoy vuelve a concederse una enorme importancia a la imagen, que es la forma más rápida de captar la atención de los demás. Hay que ser cada vez más rápidos y eficientes y por eso regresan los estereotipos que resultan prácticos para quienes tienen prisa. No hay tiempo para la ambivalencia, los matices, las dudas o la diferencia… A mí los obstáculos que más me gusta superar son ciertos miedos y resistencias que me surgen, por ejemplo, en mi pasión por la equitación. Intento que la ansiedad no me supere y construir una relación de confianza, de sintonía, que es la mejor parte de la equitación porque también lo es de la vida… El libro es eso, comprender, entender y enfrentar las fragilidades, las grietas para ser uno mismo”, concluyó Charlotte Casiraghi.

Fotos: GROSBY GROUP.