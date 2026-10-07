miércoles 07 de octubre del 2026
En vivo
REALEZA Hoy 10:00

Las fotos de Charlotte Casiraghi y Alexandra de Hannover, las hijas de Carolina de Mónaco en la gran cita de la moda

En la Semana de la Moda de París, las hijas de Carolina de Mónaco disfrutaron en primera fila del desfile de Chanel, donde desplegaron su estilo personal junto a algunas de las figuras más destacadas de la moda y el espectáculo.

Las hijas de Carolina de Mónaco, Charlotte y Alexandra, en el desfile de Chanel
Las hijas de Carolina de Mónaco, Charlotte y Alexandra, en el desfile de Chanel | GROSBY GROUP

Adoran la moda y se llevan increíble. Razón por la que no sorprendió ver a Charlotte Casiraghi, embajadora de la maison, y a su hermana Alexandra de Hannover, disfrutando en primera fila del desfile que presentó la colección primavera-verano de Chanel. Herederas modernas de Carolina de Mónaco y Grace Kelly, las bellas mujeres optaron por looks sencillos pero sofisticados, dejando en claro que para ellas las tendencias se reinterpretan desde un punto de vista relajado y personal.

Las hijas de Carolina de Mónaco, Charlotte y Alexandra, en el desfile de Chanel
Charlotte y Alexandra en el desfiles de Chanel
Hijas de Carolina de Mónaco en el desfile de Chanel
A la izquierda, Nicole Kidman. A la derecha, junto a su hija Faith Urban.

La Semana de la Moda de París se llena de estrellas en el desfile de Chanel

Con su front row de alto impacto, con estrellas como Nicole Kidman y su hija Faith Urban, Chanel se convirtió otra vez en uno de los grandes acontecimientos de la Semana de la Moda de París, que también mostró el debut como modelo de la hija de John Travolta, Ella Bleu. La lista de invitados que posaron ante los fotógrafos en su llegada al emblemático Grand Palais también sumó celebridades como Dua Lipa y Pedro Pascal.

Hijas de Carolina de Mónaco en el desfile de Chanel
John Travolta y su hija Ella Bleu.
Hijas de Carolina de Mónaco en el desfile de Chanel
A la izquierda, Faith Urban. A la derecha, Ella Bleu sobre la pasarela.

Una vez más las herederas de Carolina de Mónaco, Charlotte y Alexandra, se destacaron con su estilo personal en una de los eventos más importantes de la moda.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en