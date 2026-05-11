La nueva vida de Luna, la nieta de Joan Manuel Serrat

Luna Serrat creció rodeada de uno de los apellidos más importantes de la música española. Nieta mayor de Joan Manuel Serrat, la actriz, periodista e influencer supo construir su propio camino dentro del mundo artístico y digital, alejándose de la idea de vivir únicamente bajo el peso del legado familiar.

Luna Serrat y Dani Ceballos

Con el paso de los años, Luna Serrat encontró en las redes sociales un espacio donde mostrar parte de su vida cotidiana, sus proyectos y también su costado más personal. Y hoy, a sus 29 años, atraviesa una etapa completamente distinta: la recta final de su embarazo de mellizas junto al futbolista del Real Madrid, Dani Ceballos.

Así se prepara Luna Serrat para el nacimiento de sus hijas

Luna Serrat comenzó a compartir con más frecuencia detalles de su embarazo en redes sociales. La influencer mostró algunos momentos de esta nueva etapa, las imágenes familiares, los preparativos para la llegada de las bebés y escenas cotidianas dentro de su casa en Madrid.

Luna Serrat y Dani Ceballos

Sin embargo, en las últimas semanas la nieta de Joan Manuel Serrat tuvo que reducir por completo su actividad debido al avanzado estado de su embarazo. Por recomendación médica, actualmente permanece en reposo absoluto mientras espera el nacimiento de sus hijas gemelas, previsto para las próximas semanas.

La relación de Luna Serrat y Dani Ceballos

La historia entre Luna Serrat y Dani Ceballos comenzó a hacerse pública a mediados de 2023, cuando empezaron a surgir rumores sobre su relación tras ser vistos juntos en distintos eventos sociales en Madrid. Poco tiempo después, la influencer confirmó el romance al compartir su primera fotografía junto al futbolista en redes sociales.

Luna Serrat y Dani Ceballos

Desde entonces, la pareja mantuvo un perfil discreto, aunque consolidó rápidamente una convivencia estable en un chalé ubicado en una exclusiva zona de las afueras de Madrid. Aunque ambos prefieren mantener gran parte de su intimidad lejos de la exposición mediática, la llegada de las mellizas marca sin dudas un antes y un después en la vida de Luna Serrat, quien comienza a escribir una nueva etapa familiar muy distinta a la que había mostrado hasta ahora.