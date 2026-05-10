Así fue el cumple de Mica Viciconte: con las tres hijas de Nicole Neumann, torta parrillera y asado auspiciado

El pasado 3 de mayo, mientras estaba de viaje por Villa La Angostura junto a Fabián Cubero y su hijo Luca, Mica Viciconte cumplió 37 años. Sin embargo, una vez de regreso a Buenos Aires, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) decidió realizar un festejo “íntimo” en su hogar rodeada de amigos, con las hijas de Nicole Neumann, una gran torta temática y un asado auspiciado.

El “íntimo” cumpleaños de Mica Viciconte

Este fin de semana, Mica Viciconte mostró los detalles más íntimos del festejo de su cumpleaños número 37. Para ello, utilizó sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram para repostear los videos y las menciones que sus allegados le realizaban. En cada una de ellas, se podía ver desde la preparación de la cena para los invitados como los pormenores de una velada cargada de anécdotas.

Cumpleaños de Mica Viciconte | Instagram

En el primer registro que aparece, se ve a un numeroso grupo de invitados -entre los que se destacaba la presencia de Indiana, Allegra y Sienna Cubero, las hijas de Nicole Neumann, Rocío Marengo, Belu Lucius y su esposo Javier Ortega Desio y el periodista Nicolás Peralta-. Cada uno de ellos se los vio sumamente animados disfrutando y cantando a viva voz el feliz cumpleaños.

Cumpleaños de Mica Viciconte | Instagram

La influencer, por su parte, posaba radiante frente a las cámaras de los allí presente y la del fotógrafo que contrató para la ocasión. Muy animada y siempre en compañía del exjugador de Vélez, bailó, sonrió y aplaudió mientras la homenajeaban.

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando el comunicador bromeó acerca de una premisa que le hizo Viciconte. “Va a ser un festejo íntimo”, le habría asegurado la creadora de contenidos. Ante el asombro de Peralta, fue él mismo quien se dispuso a mostrar con su cámara de celular la cantidad de invitados que asistieron a la fría noche de sábado para celebrar junto a ella la nueva vuelta al Sol.

El menú criollo de Mica Viciconte

Para recibir a sus invitados, Mica Viciconte armó un festejo con un menú bien argentino: un equipo de parrilleros asistió a su hogar y se encargó de preparar el asado. En las imágenes difundidas se podía ver a varios especialistas “atentos al sector parrilla” vigilando la cocción de la carne y las achuras, mientras lucían las remeras de la compañía a la que pertenecían. Además, la celebración contó con una gran mesa de tragos, vinos y una propuesta gastronómica de estilo criollo.

Finalmente, para la mesa dulce, la ex Combate presentó una torta que iba en línea con la temática del menú: un bizcochuelo decorado con diversos elementos que componen una parrilla junto a los cortes tradicionales que no pueden faltar: un choripán, el termo y un mate; todo bien argento. Además, sumó pequeños bocaditos de chocolate de una reconocida marca para complementar el candy bar.

Mica Viciconte y Fabián Cubero a los besos | Instagram

De esta manera, rodeada de sus seres queridos, su hijo Luca, las hermanas de niño -Indiana, Allegra y Sienna, y su pareja, Fabián Cubero, Mica Viciconte celebró a lo grande sus 37 años. Para coronar la noche, se besó apasionadamente con el excapitán de El Fortín trazando lo que para ella tiene valor: la unión de su familia y el afecto de los más cercanos.

NB