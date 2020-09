Murió Bruce Williamson, ex cantante de The Temptations

Bruce Williamson, ex cantante del legendario grupo The Temptations, murió este martes en Las Vegas, debido a complicaciones derivadas del Coronavirus. El hombre tenía 49 años y se encontraba recuperándose de una operación de vesícula a finales de agosto.

"No hay palabras en el mundo que puedan expresar cómo me siento ahora. Te amo papá, gracias por ser increíble, gracias por ser cariñoso, gracias por ser quien eres", lo despidió en Facebook el hijo de Williamson, Bruce.

Williamson había nacido en Los Angeles, el 20 de septiembre de 1970. Sus primeros pasos en la música tuvieron mucho que ver con el género gospel, hasta que encontró su lugar.

Bruce Williamson, lead singer of the Temptations, dies from Covid-19 https://t.co/oQi5HfVIlR pic.twitter.com/BB7eu2KR6O — New York Post (@nypost) September 7, 2020

En 1994 quiso ser parte de The Temptations. Su representante, Dave Wallace, se lo presentó al cantante Ron Tysone y, después de escucharlo sobre el escenario, lo sumó a la banda.

"Otis Williams -uno de los fundadores de la banda- estaba inicialmente en contra de que me uniera al grupo, porque pensaba que yo era muy grande (físicamente) y joven", contó Williamson. Sin embargo, el veterano cantante terminó aceptando al "gigante de gran vozarrón".

Junto a la banda, Williamson grabó los álbumes Back to Front y Still Here, realizó varias giras de conciertos y actuaciones en programas de televisión y en la película Walk Hard: The Dewey Cox Story.

En 2015 abandonó la banda, alegando que estaba con problemas de salud y con mucha con ganas de volver al Gospel.