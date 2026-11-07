Paris Hilton anticipó la Navidad con una decoración soñada: dos árboles XL y un look temático junto a sus hijos

Aunque en la Argentina todavía falta un mes para el tradicional armado del arbolito, en Hollywood la Navidad ya empezó a hacerse sentir. Una de las primeras en mostrar el espíritu festivo fue Paris Hilton, quien compartió imágenes de una celebración familiar en la que la decoración navideña se robó buena parte de las miradas.

Paris Hilton junto a sus hijos Phoenix y London

Paris Hilton mostró la decoración navideña de la fiesta de su mamá

La empresaria y figura de la cultura pop asistió a la tradicional fiesta de pijamas que organiza cada año su mamá, Kathy Hilton, en su residencia de Bel-Air. El encuentro, que tuvo lugar el 5 de noviembre y contó también con la participación de Nicky Hilton, reunió a familiares y celebridades en una noche dedicada a dar la bienvenida a la temporada de fiestas.

Paris Hilton mostró los detalles de la fiesta de pijamas de su mamá

Uno de los grandes atractivos fue la ambientación de la casa, que incluyó árboles de Navidad de gran tamaño y estilos diferentes. En uno de los espacios se destacó un ejemplar clásico, de ramas verdes, decorado con luces y adornos de distintos colores. En otro ambiente, un árbol blanco se llevó todas las miradas con una propuesta más delicada, en la que sobresalían los detalles rosados y plateados. La decoración se completó con luces cálidas, guirnaldas y otros elementos alusivos a las fiestas, que transformaron la residencia en un escenario navideño.

La ambientación también tuvo un guiño al nuevo emprendimiento de la empresaria. Entre los adornos y las luces se pudieron ver productos y bolsas de Parívie, la marca de cuidado de la piel que Paris Hilton lanzó en mayo de 2025, después de casi tres años de desarrollo. El proyecto nació como una apuesta personal de la empresaria, que buscó combinar su experiencia en belleza con fórmulas de alto rendimiento y una propuesta enfocada en el autocuidado.

El look navideño de Paris Hilton y la complicidad con sus hijos

Para la ocasión, Paris Hilton eligió un conjunto de pijama satinado en color verde oscuro, con vivos rojos y un estampado de copas y pequeños motivos festivos. La estrella pop completó el look con un gran moño rojo en el pelo y un choker negro de encaje, en una combinación que acompañó la temática de la celebración.

El look navideño de Paris Hilton

Sus hijos, Phoenix y London, también participaron del festejo con looks coordinados. Los pequeños llevaron pijamas rosas estampadas y camperas en tonos beige, a tono con la propuesta de la noche. En las fotografías se los ve junto a su mamá, mientras recorren los distintos espacios decorados y posan frente a los árboles.

La empresaria compartió varios de esos momentos en sus redes sociales y dejó ver la complicidad con sus hijos, que se convirtieron en protagonistas de las postales familiares. Así, la heredera del clan Hilton se sumó a las primeras celebraciones navideñas del circuito internacional y mostró un adelanto de una de las épocas más esperadas del año.