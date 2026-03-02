Así fue el detrás del encuentro de Wanda Nara y Paris Hilton

Wanda Nara y Paris Hilton son de las mujeres más mediáticas de las redes sociales. Mientras que una se dedica a la televisión y conducción internacional, la otra explota su arte y sus talentos en el mundo de la música. Sin embargo, ambas mantienen una rivalidad de estilos y fashionismo que provocaron un acercamiento entre ellas. En las últimas horas, las redes sociales se revolucionaron, ya que la conductora de MasterChef Celebrity compartió una foto de su encuentro en la Fashion Week en Milán.

Wanda Nara, Paris Hilton

El encuentro de Wanda Nara y Paris Hilton

Wanda Nara sorprendió a todos sus seguidores al mostrar unas vacaciones románticas, junto a Martín Migueles, en Milán, "su segunda casa". La conductora disfrutó de comidas gourmet y unos días en un hotel de lujo, mientras se rodeaba de las exlcusivas marcas de ropa y las nuevas propuestas. Sin embargo, el momento coincidió con la Fashion Week, donde las celebridades más importantes a nivel internacional estuvieron como embajadoras de diversas pasarelas.

En este contexto, fue parte de un evento en una boutique italiana, y se cruzó con Paris Hilton, su "amienemiga" de la moda. Ambas mujeres posaron frente a la cámara, dejando en claros sus similitudes y diferentes fashionistas, y revolucionaron a las redes sociales. Mientras que Wanda eligió un abrigo camel, gorro de lana blanco con detalles en negro, buzo gris y una cartera azul, la heredera de la cadena de hoteles apostó por un conjunto negro con logos y llevó a su icónico perrito en brazos. Sin embargo, ambas optaron por los lentes de sol de gran tamaño y una sonrisa honesta en sus rostros. "Cada día más linda", escribió la argentina, demostrando que la amistad estaba más cerca a ellas que las polémicas.

El encuentro de Wanda Nara y Paris Hilton

Vacaciones románticas en Milán: los días de Wanda Nara

Wanda Nara decidió tomarse unos días con Martín Migueles en el Lago de Como, pero hizo una parada "obligatoria" por Milán. En sus días de relax y moda, generó controversia por su estadía en el exclusivo Armani Hotel Milano y el recorrido turístico que había realizado con sus anteriores parejas. Los comentarios a su alrededor comenzaron a surgir, apuntando sobre todo a las decisiones en sus vacaciones que tomó la modelo.

Wanda Nara en Milán

Sin embargo, el momento más viral de sus últimos días fue su encuentro con Paris Hilton. Si bien ambas mujeres mantienen una rivalidad mediática por sus estilos fashionistas, también se termina convirtiendo en una coincidencia que las hace cruzarse en importantes eventos. En el contexto del Fashion Week de Milán, Wanda Nara y Paris Hilton pudieron tomarse una fotografía y revolucionar a sus seguidores.

A.E