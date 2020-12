Paul McCartney disfruta unas pacíficas vacaciones en la lujosa St. Barths

El pasado 18 de diciembre, Paul McCartney lanzó a la venta su décimo octavo álbum de estudio como solista: “McCartney III”. Bastó una semana para que el disco alcanzara el número 1 en el Reino Unido. Hacía 31 años que el ex Beatle no tenía un disco tan exitoso en la semana de su lanzamiento; la vez anterior que ocurrió, se trataba de “Flowers in the dirt”. Ahora, aprovechó su estreno para tomarse unos días junto a su esposa Nancy Shevell en St. Barths.



El cálido y paradisíaco destino le ha permitido a Paul McCartney liberarse de la estricta cuarentena que vivió durante algunos meses y así, se animó a gozar del sol y la playa, con su traje de baño de manga larga, tal como lo mostraron en el sitio Guacamouly.com



Paul McCartney permanecerá en este destino durante la temporada navideña para recargar energía después de haber superado a Taylor Swift en las listas de popularidad de Inglaterra.



El ex Beatle envió un mensaje cálido en navidad vía Facebook, que decía: “Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y muchas gracias a todos los que me ayudaron a llevar mi disco al número uno en las listas de álbumes, tengo el premio para probarlo”, sostuvo Paul McCartney.





“McCartney III” es la continuación de dos discos que fueron nombrados con su apellido, incluye 11 tracks y el arte fue hecho por Edward Ruscha, quien es un artista cercano.



Recientemente, Paul McCartney también habló de la forma en que recuerda a George Harrison, gracias a un abeto que le obsequió y que ahora se encuentra a la entrada de su casa.