Tras más de dos décadas de silencio y dolorosos secretos enterrados bajo la alfombra, la verdad salió a la luz. Y fue a través de las memorias de la escritora Rosalie van Breemen que cobraron vuelo de alto impacto tras la publicación de un crudo libro autobiográfico. En el que, entre otras vivencias puertas adentro de una relación que iniciaba prometedora, denuncia haber sufrido graves episodios de violencia física y psicológica durante los 15 años de convivencia con Alain Delon, padre de sus dos hijos Anouchka y Alain Fabien. Titulado “Amour Fou” (Amor Loco) y concebido en formato “carta abierta” al actor, fallecido en 2024, exponen el lado oscuro del aclamado intérprete francés e ícono del cine europeo.

Rosalie van Breemen, expareja de Alain Delon: "Creí que iba a morir"

Ya en los primeros adelantos publicados en la portada de “Paris Match” la exmodelo neerlandesa revela a modo de dolorosa (pero necesaria) reconstrucción que el actor, del que se separó en 2002, la sometió a toda clase de violencia. Desde romperle la nariz en más de una ocasión -incluso con sus hijos delante- el silencio de un entorno que callaba y agentes policiales que se negaron a tramitar su denuncia posterior a recibir atención médica tras uno de esos golpes en el hospital Montargis, Francia.

Rosalie van Breemen, expareja de Alain Delon, publicó sus memorias.

“Después de romperme la nariz, lo negaste cuando te pregunté por qué. Y por eso me la volviste a romper poco después. Dos veces y no sé cuál fue peor”, relata en sus páginas que luego escalan. “Por un poco de polvo que había encontrado en la televisión, agarró una pistola y jugó conmigo a la ruleta rusa. Aquella noche creí que iba a morir”, concluyó Rosalie.

Fotos: GROSBY GROUP.