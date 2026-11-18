Rezó dos años para no ser homosexual. Hoy, a los 25, el hijo mayor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega brilla en “Es mi sueño”, se planta contra el qué dirán y habla sin filtros del orgullo, el amor que aún no llegó y su deseo de formar una familia y ser papá. El peso del clan y una confesión: “Tengo más carácter que mi abuelo Palito”. Moria, diva de la cultura: ovacionada en la Legislatura. Pampita y Martín Pepa, reconciliados en el Gran Premio Nacional. Kate con William en la India: primer viaje internacional tras su recuperación.