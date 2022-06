Shakira y Piqué: aseguran que hay reconciliación en puerta

En las últimas horas se dio a conocer el drama que atraviesan los hijos de Shakira y Gerard Piqué, luego que sus padres le pusieran punto final a su relación tras 12 años juntos. Sasha y Milan se encuentran en el medio de las negociaciones de la cantante y el futbolista, puesto que la colombiana quiere radicarse en Miami junto a los niños mientras que el padre se niega rotundamente a que abandonen Barcelona, donde tienen su vida completamente armada.

A los rumores que aseguran que Piqué se encuentra disfrutando de su soltería a pleno y a los artilugios de Shakira para que los niños sean "los menos perjudicados" tras la ruptura, ahora se le suma una nueva versión que sostiene que la oriunda de Barranquilla y el nacido en Catalunya podrían estar no muy lejos de una reconciliación.

Shakira y Piqué junto a sus hijos, Sasha y Milan.

El programa "Chisme no like", un show en redes hecho desde Miami y presentado por Elisa Beristain y Javier Ceriani, dijeron que Shakira y Piqué se darán otra oportunidad: tuvieron de invitado a un conocido psíquico que sostuvo que esto será un hecho. Es que sus premoniciones se han cumplido siempre y esto podría significar que en un futuro cercano veamos a la colombiana y al catalán juntos nuevamente.

Rob Cissna, quien incluso ha trabajado para el FBI en alguna oportunidad, dijo que en la actualidad las cosas están muy tirantes entre Shak y Gerard, pero que: "En unos 8 o 10 meses van a estar regresando. Va a haber problemas legales, en el momento que Piqué acepte sus responsabilidades, eso va a hacer que se reconcilien. En este momento la relación está muy mal, porque Piqué no ha tomado responsabilidades, y ella está muy molesta porque la han dejado ver como tonta. Hay una diferencia de edades y él se va a dar cuenta de que es la mejor opción que va a tener, en el momento que él acepte y se haga responsable, ella lo va a perdonar, y él cuando sienta que la perdió la va a querer recuperar".



Veremos si estas palabras se convierten en una realidad. Por lo pronto, Shakira viajó a Cantabria junto a sus hijos para desconectar de todo el revuelo y entregarse al surf, una de sus mayores pasiones.

El drama de los hijos de Shakira y Piqué tras la separación de sus padres

Tras haberle puesto punto final a su relación de 12 años, ahora Gerard Piqué y Shakira tendrán que enfrentarse a uno de los momentos más duros: la de la batalla legal por la tenencia de los hijos que tienen en común, Milan y Sasha. Es que según trascendió, los padres no estarían de acuerdo en tanto al lugar donde residirán a partir de ahora.



Por una parte, Shakira quiere irse de Barcelona para instalarse en Miami, y por supuesto quiere que sus niños estén con ella. Piqué, por otro lado, se opone a esta decisión y se niega a que sus herederos abandonen Catalunya, donde tienen toda su vida armada.

Sasha y Milan junto a papá.

Los niños de 9 y 7 años han sido víctimas también de una contundente decisión que tomó la cantante colombiana respecto a las visitar que pueden o no recibir. Por ejemplo, sus abuelos ya no pueden pasar en cualquier momento para verlos y pasar tiempo con ellos. Sólo podrán hacerlo en los períodos asignados a Gerard Piqué.



Según sostienen en 'Informalia', la oriunda de Barranquilla quiere viajar cuanto antes a Miami y empezar a disfrutar de las vacaciones con sus hijos. Pero la respuesta de Piqué fue una rotunda negativa. Quizás porque tiene miedo de que Shakira decidiera no volver nunca más y bloqueara también el retorno de los pequeños. Así mismo, el mismo medio explica que Milan y Sasha han pasado el fin de semana en el extranjero junto al futbolista.

Después de rechazar el viaje propuesto por la colombiana, el catalán partió con destino a Londres: los tres fueron vistos en las instalaciones del All England Club para seguir los entrenamientos de Rafa Nadal, en el marco del comienzo del torneo de Wimbledon.