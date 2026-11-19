La visita de Bill Gates a la Argentina continúa generando repercusiones. Después de su paso por Ushuaia, Tierra del Fuego, donde fue visto el miércoles 18 de noviembre, el empresario llegó a Buenos Aires y eligió uno de los puntos más pintorescos de la ciudad para disfrutar de una jornada diferente. Su presencia no pasó inadvertida y despertó la curiosidad de quienes se encontraban en el lugar y advirtieron la presencia del filántropo.

Bill Gate junto a su familia por Caminito

Durante su recorrido por La Boca, Bill Gates, cofundador de Microsoft, estuvo acompañado por su pareja, Paula Hurd, y su hijo Rory John Gates. Los tres aprovecharon la jornada para conocer Caminito, uno de los paseos más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, famoso por sus conventillos, sus fachadas de distintos colores y su estrecha relación con la historia del tango. Allí, recorrieron las calles del tradicional circuito turístico y disfrutaron del ambiente característico del barrio, escoltados por personal de seguridad.

Bill Gates en Buenos Aires | RS Fotos

Además, el grupo familiar hizo una parada para almorzar en una parrilla tradicional de la zona, que cuenta con más de 20 años de trayectoria. Con este recorrido turístico, el empresario sumó una experiencia gastronómica típica a su visita y compartió un momento distendido con su familia. Su presencia en el lugar también llamó la atención de vecinos y turistas que transitaban por uno de los sectores más concurridos de La Boca.

Las mejores fotos del paseo de Bill Gates, su esposa e hijo por La Boca

Bill Gates paseando por Caminito | RS Fotos

Paula Hurd, pareja de Bill Gates | RS Fotos

Rory John Gates, hijo de Bill Gates | RS Fotos

De esta manera, Bill Gates incorporó una postal bien argentina a su itinerario por el país. Más allá de sus compromisos laborales, el empresario aprovechó su estadía en el país para compartir una jornada familiar y conocer algunos de los atractivos más representativos de la cultura argentina, disfrutando de sus paisajes y de su gastronomía.

Créditos: RS FOTOS