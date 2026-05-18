El día que Pampita reveló que Blanca Vicuña realizó un dibujo premonitorio: "¿Acaso sabías que te irías?"

Tanto Pampita como Benjamín Vicuña utilizan sus redes sociales para mostrar sus trabajos y el cariño que reciben de sus familias. Sin embargo, hay dos fechas especiales en las cuales deciden dedicarle un lugar a los recuerdos de su hija mayor, Blanca Vicuña. La niña nació el 15 de mayo del 2006, y falleció a causa de una neumonía hemorrágica, el 8 de septiembre del 2012. Desde entonces, en fechas específicas, la modelo y el actor envían sus mensajes en redes sociales y revelan inéditas fotografías de la pequeña en memoria a sus seis años de vida.

Sin embargo, sus palabras no quedan solo guardados para esas ocasiones especiales y para sus seguidores. Ambos revelaron detalles de los últimos días junto a ella en el libro que le dedicaron, llamado "Blanca, la niña que quería volar", escrito por Vicuña, que recopila también el testimonio de la modelo, en el que se revelan vivencias, recuerdos y el proceso de duelo de la familia. Es en esas mismas páginas que Carolina Ardohaín reveló que Blanca había realizado un dibujo premonitorio, y el recuerdo sorprendió a todos.

Pampita, Blanca Vicuña, Benjamín Vicuña

"Blanca, la niña que quería volar": el libro de Benjamín Vicuña para su hija con Pampita

A una década del fallecimiento de Blanca Vicuña, Benjamín Vicuña reunió todo los momentos vividos en esos años y los expresó en un libro que creó para exorcizar el dolor, procesar el duelo y conjurar el olvido. "Blanca, la niña que quería volar" incluye la palabra de su familia y profesionales, como Gabriel Rolón, para poder dar un testimonio de lo que vivieron como familia. El mismo se divide en 10 actos, teniendo en cuenta los años pasados desde ese 8 de septiembre del 2012. El 1 de mayo de 2023 fue publicado y tuvo su presentación oficial en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en ese mismo mes de ese mismo año.

Entre los textos, se encuentran los testimonios de Pampita, y algunos recuerdos de los hijos varones, Bautista y Beltrán, sobre cómo vivieron la pérdida de su hermana mayor. Sin embargo, entre las palabras de la modelo, se encontraron recuerdos de esos últimos días en la clínica, y fue allí donde ella reveló un dibujo premonitorio que había hecho su pequeña Blanca, y que sigue recordando en la actualidad.

Blanca Vicuña, Benjamín Vicuña

El recuerdo de Pampita y la premonición de Blanca, su hija

Pampita no duda en escribirle palabras a Blanca Vicuña, su hija mayor, en las fechas importantes. La modelo recuerda los momentos más lindos con la niña de 6 años, al igual que los días previos a su fallecimiento, el 8 de semptiembre del 2012. Es por eso que ella fue una de las testimonios esenciales del libro que escribió Benjamín Vicuña, en el aniversario 10 de la muerte de su hija. “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego", fue una de las citas que aparecen en el texto.

Sin embargo, muchos de sus seguidores destacaron un recuerdo, que acompaña a la modelo en la actualidad. "Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario. En cambio, te vi reír con tus hermanos a carcajadas, vivir intensamente, llena de amor… Y de repente, partiste", escribió Pampita entre esas páginas.

Pampita, Blanca Vicuña

El fallecimiento de Blanca Vicuña, la hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña

La internación de Blanca Vicuña, en agosto y septiembre del 2012, provocó la atención de los espectadores, quienes se habían sorprendido con la noticia. La, en aquel entonces, pareja había viajado a Riviera Maya, en México, y cuando volvieron notaron que su pequeña se encontraba mal de salud. La razón fueron dos bacterias que contrajo y le provocaron una una neumonía hemorrágica que derivó en una falla multisistémica y una infección generalizada.

El 30 de agosto del 2012, ella ingresó a la Clínica Las Condes de Santiago de Chile, donde el cuadro empeoró y estuvo nueve días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Este momento paralizó a la televisión argentina, quien esperaba novedades. Finalmente, el 8 de septiembre el actor y la modelo dieron a conocer el triste final, y a partir de ese día la recuerdan en cada ocasión que pueden, compartiendo las mejores postales y sus pensamientos más ocultos.

Pampita, Blanca Vicuña

Entre los recuerdos, Benjamín Vicuña decidió reunir sus pensamientos de la primera década sin su hija, en un libro llamado "Blanca, la niña que quería volar" y cuenta con el testimonio de su familia. Pampita fue una de las que dejó sus palabras, y reveló un dibujo premonitorio que había hecho la pequeña en su infancia. El mismo sorprendió a los usuarios, quienes no dudaron en recordarlo, tras haber vivido el que sería el cumpleaños 20 de la niña.