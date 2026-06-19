En medio de su viaje por España, Anita Espasandin aprovechó sus momentos libres para visitar locales y ver las últimas propuestas de moda local. La influencer subió a sus historias de Instagram un recorrido en una boutique madrileña donde se probó diferentes diseños e interactuó con sus seguidores.

Anita Espasandin en Madrid

Anita Espasandin dio cátedra de estilo con su selección de vestidos en España: volados, frutillas y flores

Durante su recorrido por Madrid, Anita Espasandin sorprendió con un vestido largo de aires románticos con un estampado de frutillas y detalles en volados. Aunque ella misma admitió que no suele elegir este tipo de motivos frutales, confesó que el diseño le resultó sumamente atractivo y original.

La pieza se destaca por su corte que aporta un movimiento dinámico al caminar, una elección acertada para disfrutar de los días soleados en la capital española. Además logra un equilibrio perfecto entre la diversión de un estampado vibrante y la sofisticación de una silueta bien definida. Este vestido se perfila como una opción versátil, capaz de transformarse según los accesorios que se elijan para acompañarlo, ya sea para un almuerzo casual o una tarde de paseo por los barrios más emblemáticos de Madrid.

Anita Espasandin con vestido con detalle de flores

Otras de las elecciones de Anita Espasandin incluyeron propuestas que exploran la versatilidad del color blanco, un tono que suele ser protagonista absoluto en las colecciones de verano por su capacidad de resaltar el bronceado y aportar luminosidad. La influencer se probó un diseño minimalista que juega con el volumen a través de un pronunciado volado en la parte superior y en la cintura. Así, el vestido apuesta por una estructura más arquitectónica y limpia, alejándose de los patrones anteriores pero manteniendo la elegancia.

Anita Espasandin y un vestido blanco con volados

Por otra parte, la novia de Benjamìn Vicuña lució una pieza de color blanco con un bordado floral sutil en tonos pastel, como morado y rosa, que destaca especialmente en sus mangas cortas con borde de encaje.

Con esta cuidada selección de prendas, Anita Espasandin demuestra que su estilo personal se adapta a la perfección al encanto de las tierras españolas. Sus vestidos, que combinan romanticismo y frescura, se convierten en los aliados ideales para recorrer Madrid, dejando claro que cada elección responde a una intención clara de estilo y comodidad para disfrutar de este viaje inolvidable.