Ana Paula Dutil mostró su vida en el campo: “Disfrutar lo que queda”

Ana Paula Dutil abrió una ventana a su intimidad al compartir una colección de imágenes que reflejan cómo transcurren sus días en el campo. Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, la ex top model mostró paisajes abiertos, animales, espacios verdes y algunos de los rincones más especiales de su hogar.

La vida de Ana Paula Dutil

A través de sus redes sociales, Ana Paula Dutil publicó distintas fotografías que retratan una vida conectada con la naturaleza y los pequeños placeres cotidianos. Junto a las imágenes, acompañó la publicación con una breve reflexión: “Disfrutar lo que queda”.

Así son los días de Ana Paula Dutil en el campo

Gran parte de las fotografías que compartió Ana Paula Dutil, estuvieron dedicadas al entorno natural que rodea su casa. En las imágenes se observan extensos campos cubiertos de vegetación, distintos animales que conviven entre ellos en tranquilidad y los árboles que se convierten en protagonistas del paisaje.

La vida de Ana Paula Dutil

Entre las postales compartidas, llamó la atención un imponente árbol de gran tamaño que domina una de las vistas del campo. La modelo también mostró escenas cotidianas de la vida rural, como vacas pastando tranquilamente en los terrenos cercanos y distintos sectores de una huerta donde cultiva plantas y vegetales.

Los rincones más cálidos de la casa de Ana Paula Dutil

Además de los paisajes exteriores, Ana Paula Dutil compartió algunos espacios del interior de la casa que reflejan el estilo cálido y acogedor del lugar. Uno de ellos fue una sala con una chimenea encendida, donde se podía ver un libro abierto sobre una manta, una escena que evocó momentos de lectura y descanso.

La vida de Ana Paula Dutil

La decoración sencilla, los objetos personales y algunos detalles artesanales aportaron una sensación de refugio y tranquilidad. A estas escenas se sumaron fotografías tomadas desde el interior de la vivienda durante un día de lluvia, con ventanas cubiertas de gotas y vistas hacia el paisaje exterior. Cada imagen pareció construir un relato sobre una vida más pausada, donde la naturaleza y los pequeños rituales cotidianos adquieren un papel central. Con esta serie de postales, Ana Paula Dutil volvió a mostrar la faceta más íntima de su presente, marcada por la calma, la contemplación y una profunda conexión con el entorno natural.