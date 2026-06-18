Quiénes son y a qué se dedican los tres hermanos de Lionel Messi

Lionel Messi es el jugador más importante de los últimos tiempos. Su talento fue demostrado en los diversos campeonatos, y en el Mundial 2026 busca una nueva consagración de gloria para la selección argentina. Sin embargo, en las últimas horas, su familia se llevó el centro de atención, debido a un complicado momento personal que viven. Tras el debut de la Argentina contra Argelia, abrió su corazón y dejó al descubierto un difícil momento familiar que viven.

Desde sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccitinni, hasta sus tres hermanos, el clan Messi mantuvo siempre el bajo perfil y lejano a la exposición en los medios de comunicación. A pesar de eso, siempre se mostraron compañeros en los pasos que daba Lionel en su carrera deportista. Rodrigo, Matías y María Sol Messi lo acompañaron desde un primer momento, y ahora mantienen su vida alrededor de lo que significa mantener la imagen de su hermano.

Lionel Messi, Rodrigo Messi, Matías Messi, María Sol Messi

Así es Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel Messi

Luego de que Jorge Messi y Celia Cuccitinni vivieran una tierna historia de amor nacida en su entorno barrial, la pareja apuntó a formar una tierna familia. El 10 de febrero de 1980, nació su primogénito, y uno de los pilares más importantes en la carrera futbolística de Lionel: Rodrigo Messi. Al ser el mayor, siempre mostró su lado protector con la familia, manteniendo el bajo perfil definido por todos, y acompañando a su hermanito cuando debutó en Barcelona, a sus 13 años. Sin embargo, los desarraigos de su Rosario natal fueron la principal razón por la cual pidió volver a la Argentina.

En la actualidad, está casado con Flor Parisi y es padre de Agustín, Morena y Benjamín. Si bien comenzó trabajando como mesero, durante su estadía en Barcelona, en los últimos años se consolidó como empresario, con una cuenta de Instagram con más de 240 mil seguidores. Por un lado, participa en la gestión de los negocios vinculados a la imagen del futbolista, especialmente en el área publicitaria, pero también lidera la Fundación Leo Messi, dedicada a promover la educación y el desarrollo de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Rodrigo y Jorge Messi

Así es Matías Messi, el hermano mayor de Lionel Messi

El clan Messi se agrandó el 15 de julio de 1982, con el nacimiento de Matías Messi, el segundo hermano mayor de Lionel. Al igual que Rodrigo, mantuvo una actitud protectora con sus hermanos menores y con la familia al momento de la mudanza a Barcelona. La distancia de su Rosario natal también lo golpeó, y sus padres habrían tomado la decisión que Celia regresara a la Argentina con el joven, mientras Jorge se quedó con Lionel, acompañándolo mientras crecía en el mundo del fútbol.

Con el crecimiento de la fama de su hermano, se convirtió el más nombrado entre los medios de comunicación, al ser catalogado como el más "rebelde" del clan, y haberlo involucrado en episodios policiales. Matías está casado con Rosana Vallejos y tiene dos hijos, Tomás y Luana, con los que vive en General Lagos. Al igual que su hermano menor, se mantiene muy cercano a los negocios y la vida del deportista, enfocado en su rol de presidente y fundador del Club Leones FC de Rosario, equipo profesional afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino que compite en categorías oficiales.

Matías y Jorge Messi

Así es María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi

Tras el nacimiento de Lionel Messi, el 30 de noviembre de 1993 nació la última integrante del clan, María Sol Messi. La pequeña fue la consentida y la protegida de todos sus hermanos mayores, pero también uno de los pilares en acompañar y contener al futbolista en sus primeros pasos en el mundo del fútbol. La mudanza a Barcelona en su niñez fue un gran choque de culturas, haciendo que su estadía en la escuela fuera complicada y llena de dificultades. Debido a esto, y a que sus hermanos mayores no habían logrado adaptarse, regresó junto a su mamá a la Argentina, apoyando a la distancia a su padre y su hermano en la carrera en el club catalán.

En la actualidad, es una de las que más se protege en el bajo perfil y lejos de los dichos en los medios de comunicación. Con una cuenta de Instagram con más de 400 mil seguidores, no comparte postales actuales, viviendo en la intimidad con su pareja Julian Arellano. Actualmente dirige The Messi Store, la marca de indumentaria asociada a la identidad de Lionel Messi, enfocada en moda casual, y es creadora de capsulas en Bikinis Río, una marca de trajes de baño para hombres y mujeres con fuerte presencia en redes sociales.

María Sol y Jorge Messi

La familia de Lionel Messi tomó notoriedad mediática, tras la confirmación del futbolista de estar atravesando un complicado momento personal, en medio del debut del Mundial 2026. A pesar de esto, el 10, sus hermanos y sus padres se mantienen en su bajo perfil y lejanía de los medios de comunicación, acompañándose incondicionalmente en la exitosa carrera y en uno de los momentos más importantes que vive Lionel.

A.E