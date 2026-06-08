Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña, mostró su nuevo negocio: "Un proyecto que soñé, imaginé y construí"

Para Anita Espasandin, junio comenzó con grandes novedades. Este lunes 8 de junio, la empresaria presentó su nuevo negocio vinculado al lifestyle y a la belleza femenina. A través de sus redes sociales, compartió un video con el shop tour de este proyecto que la llena de expectativas e ilusión. “Un proyecto que soñé, imaginé y construí junto a personas que quiero y admiro”, escribió con alegría.

Anita Espasandin presentó su nuevo negocio

Anita Estasandin volvió a pisar fuerte en el ámbito empresarial con una nueva unidad de negocios vinculada al bienestar, la belleza y el cuidado integral en hombres y mujeres. A través de su cuenta personal de Instagram, la novia de Benjamín Vicuña presentó su emprendimiento de estética corporal y cuidados integrales, al que llamó Espacio Ras y que cuenta con su local propio.

Anita Espasandin | Instagram

Mediante la difusión de un video institucional en el que, con una cámara en mano, recorrió cada rincón de la estética, dejó en claro que fue un proyecto que llevó dos años y del cual anhelo con entusiasmo que vea la luz del día. Asimismo, se asoció con personas de su entorno a las cuales quiere y admira.

En la descripción, contó en qué consiste específicamente este lugar. “Un espacio para volver a uno mismo, para frenar, reconectar y encontrar rutinas placenteras que nos hagan sentir mejor, en donde la Nutrición Integral, el bienestar Holístico y la Medicina Estética conviven de manera consciente”, expresó. A su vez, en las imágenes propiciadas, se puede ver un showroom, diversos gabinetes con camillas y máquinas para realizar tratamientos con láser, una sala de espera, una cámara hiperbárica para que las pacientes ingresen todo el cuerpo y se realicen los tratamientos personalizados.

Anita Espasandin | Instagram

La ambientación que propuso Anita Espasandin para sus pacientes

Anita Espasandin llevó adelante este proyecto de estética corporal, alineado con su estilo de vida lifestyle y beauty, donde integra su visión del bienestar, el cuidado personal y la belleza como parte de una misma experiencia. Es por ello que diseñó espacios ambientados para que la deco y la naturaleza convivan en perfecta armonía.

Si bien en los gabinetes se destaca una iluminación tenue y cálida que genera un clima acogedor, en los pasillos y espacios comunes predomina una estética elegante, sofisticada y de estilo minimalista. Los sillones amplios en tonos verde azulados rompen con la paleta monocromática en blanco y aportan un guiño glam. Además, incorporó arreglos florales y plantas de diseño que suman frescura y aportan matices de color.

El nuevo negocio de Anita Espasandin | Instagram

Para la empresaria, este no local tiene como premisa el trabajo personalizado con cada una de sus clientas. En la descripción de la biografía del perfil del lugar, reza la premisa: "Somos un espacio de Nutrición Integral. Trabajamos entendiendo que cada cuerpo es único”. En esta línea, trabaja junto a un equipo interdisciplinario de nutricionistas, esteticistas capacitados en tratamientos faciales y corporales, como así también con expertas en medicina hiperbárica y terapias regenerativas.

Con la apertura de su propio local de estética corporal y belleza integral, Anita Espasandin marca un nuevo comienzo en el ámbito empresarial vinculado al bienestar, logrando fusionar “ciencia, naturaleza y tecnología” en una misma propuesta. De esta manera, consolida su visión de la belleza como un enfoque integral que combina innovación, cuidado personal y armonía con el entorno.