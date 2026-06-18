Nicole Neumann mostró la tierna y aesthetic torta de cumpleaños de su hijo Cruz

Cruz Urcera es uno de los bebés que más se roban la atención de las redes sociales y los medios de comunicación. Sus padres, Nicole Neumann y Manu Urcera, no dudan en darle el lugar para que exponga su curiosidad por el mundo, y protegerlo en todas sus aventuras. Este 18 de junio, el bebé cumple sus 2 años, marcando lo mucho que creció en todo este tiempo. Es por eso que comenzaron los preparativos para el gran festejo que le espera, lleno de diversión y mucho cariño familiar. En su cuenta de Instagram, la modelo no aguantó la sorpresa y mostró la tierna y aesthetic torta de cumpleaños que preparó para él.

Nicole Neumann, Manu y Cruz Urcera

La torta de cumpleaños que Nicole Neumann preparó para su hijo Cruz: de un festejo entre caballos hasta temática jurásica

Nicole Neumann no duda en darle un espacio de recreación y de exposición a cada uno de sus hijos, para darles la importancia necesaria. Cruz Urcera es el último integrante de la familia y el que enternece a cada uno de los más de dos millones de seguidores de la modelo con cada aventura y travesura que realiza. Es por eso que Nicole le da su espacio y un lugar entre sus posteos, y celebra con alegría cada uno de sus logros y nuevos pasos.

Este 18 de junio, Cruz Urcera cumple 2 años, y generó una gran expectativa entre los seguidores de Neumann, quienes no dudaron en comenzar a dejarle mensajes desde el comienzo de la mañana. Algunos de ellos recordaron el super festejo que le prepararon durante su primer añito, donde reunieron uno de sus hobbies más fuertes: el cuidado de animales y las aventuras en el campo. Pero para esta nueva celebración decidieron hacer un cambio, y la modelo comenzó a adelantar algunos detalles.

Así fue el cumpleaños 1 de Cruz Urcera

Para este nuevo año, optaron por crearle un mundo fantástico, lejano a su día a día entre salidas al aire libre, mascotas de distintos tamaños y mucha conexión con la naturaleza. La familia sorprenderá a Cruz y a sus invitados con un cumpleaños de temática jurásica. Entre dinosaurios tiernos y colores verdosos, preparan los últimos detalles y los exponen en sus redes sociales. Nicole Neumann fue la primera en adelantar, al mostrar cómo quedó la tierna torta para el cumpleaños.

En sus historias de Instagram, reveló con un video la torta principal para el gran evento que reúne a los amiguitos y a la familia de Cruz. La misma era total white con decoraciones en perlas comestibles y destacaba los colores celeste y verde, gracias al tierno dinosaurio en el centro. El animal jurásico tiene un globo y un número 2, marcando la edad del agasajado. Como cierre decorativo, tiene copitos que la rodean y le dan importancia al nombre, también comestible. El pastel nterneció a todos y marcó la temática de la celebración de este año, invitando a Cruz a que se adentre en un mundo histórico y mágico al mismo tiempo.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar la tierna y aesthetic torta para el cumpleaños 2 de Cruz Urcera. Lejos de sus días en el campo y con sus animales domésticos, pero siempre conectado con la naturaleza y su historia, Nicole Neumann preparó la temática perfecta para su bebé, y generó emoción en sus seguidores, quienes no dudaron en mandar mensajes felicitándolo al bebé y de destacar el amor que su familia le tiene en todo momento, pero sobre todo en este día especial.

A.E